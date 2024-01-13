Пилот, штурман дрона или медик: военная Ярина Черногуз выступила за мобилизацию 100 тысяч женщин

Военная и известная поэтесса Ярина Черногуз выступила за мобилизацию женщин. По ее мнению, в ряды армии можно было бы призвать до 100 тысяч мотивированных женщин, которые могли бы на уровне с мужчинами выполнять боевые задания.

Об этом военная написала на своей странице в фейсбуке. Она подчеркнула, что на практике уже тысячи украинок доказали свою эффективность на фронте, передает 24 Канал.

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Мобилизовать могли бы до 100 тысяч женщин

Ярина Черногуз – военнослужащая, которая уже 4 года служит в рядах Вооруженных Сил Украины. В своем сообщении в сети она поддержала мобилизацию женщин в Украине. Черногуз объяснила, что мотивированные женщины будут очень эффективны на поле боя и, по ее мнению, в армию можно было бы мобилизовать до 100 тысяч украинок в соответствии с потребностью в армии и с отбором в соответствии с физическими способностями, желаниями и профессиональными навыками.

К примеру она приводит разные категории женщин. Так, Черногуз предполагает, что практически любая женщина, работающая ежедневно за ноутбуком или водящая авто, при наличии желания и мотивации могла бы стать отличным пилотом или штурманом дрона. Также, по словам военной, женщины, которые не боятся крови, сообразительны, ответственны в учебе и умении заботиться о здоровье другого человека, а еще физически выносливы, могли бы быть боевыми медиками. Кроме того, часть женщин, как предполагает Черногуз, могла бы стать пехотинцами или разведчиками.

Это все реально. И таких женщин в Украине достаточно,

– говорится в сообщении Черногуз.

Она добавила, что эти условные 100 тысяч женщин должны быть среди тех, кто не является единственными опекунами детей, людей с инвалидностью, или женщин старшего возраста, имеющих уже взрослых детей. Черногуз подразумевает тех, кто физически вынослив, достаточно мотивирован выполнять свои обязанности во время боевых заданий на длинную дистанцию.

Черногуз подчеркнула, что всем мобилизованным женщинам нужно будет время на подготовку. Они должны получить не только базовый курс молодого бойца с обучением стрельбе, но и усиленный курс, как обустроить условия для жизни в поле или в лесу.

"От спиливания деревьев, построения блиндажа, открытия цинков с боекомплектом разными средствами, делание перекрытия, разведение огня, заготовки дров, до элементарных навыков проведения электричества. Ибо в нашем обществе мужчин учат этому с детства, а женщин оберегают от этого фразами:"Не женское дело". Однако во взрослом возрасте можно наверстать. Это не придумать с нуля космический корабль, а просто дело навыков", – объяснила Черногуз.

Военная объяснила, почему женщины не спешат в армию

Черногуз также в своем сообщении отметила важный вопрос места женщины в армии. Она добавила, что большинство украинок не спешат присоединяться к рядам армии из-за страха столкнуться с обесценением мужчин и указаниями типа: "Баба, знай свое место". Поэтому Черногуз предлагает создать профильные чисто женские подразделения для выполнения боевых задач.

Военная подчеркнула, что готова лично участвовать в формировании таких подразделений. Также Черногуз предлагает, чтобы эти женские боевые расчеты и подразделения носили имена павших за Украину выдающихся женщин. Военная заявила, что так о них будет память и уважение.

Кроме того, она добавила, что обязанность женщины защищать Родину в Силах обороны должна быть закреплена законодательно наравне с мужчинами.

Кому-то эта фраза покажется дикой и безумной, но если у тебя, как человека в войне с оккупантом, нет равного права и обязанности с людьми другого пола пойти воевать, убивать и погибнуть в посадке за дорогую тебе родную страну – то о какой настоящей свободе, равенстве полов и твоей полноценности может идти речь?

– заявила Черногуз.

Военная заявила, что оккупанты действительно могут использовать мобилизацию украинок в пропагандистских сюжетах. Однако, по словам Черногуз, мобилизация мотивированных женщин произведет также и совершенно противоположный этой пропаганде эффект – "о том, какая мы действительно мощная нация, если в ней воюют за государственность оба пола".

"Если не будет хотя бы такого равенства в обязательной мобилизации - по-моему, это приведет к ухудшению отношения к женщинам от мужчин после окончания великой войны. Потому что у многих будет ощущение, что только они в основном жертвовали собой ради выживания всего народа". Будет увеличение неравенства", – подчеркнула военная.

В сообщении Черногуз добавила, что российские вбросы о том, "что мужики кончились" смешны для современного мира. Ведь тысячи женщин на фронте уже доказали на практике, что они могут быть эффективными, выполнять боевые задачи, а также совмещать военное дело с воспитанием детей.

Наличие половых признаков мужчины в современном военном деле, которое становится все более технологичным – отнюдь не гарантия надежности и профессиональности человека как бойца в военном деле XXI века. Она является стереотипом, отражающим традиционное превосходство мужчин относительно их исключительного права отдавать жизнь на поле боя, как пола с наличием дополнительных мышц в теле и оставлять женщин позади для сугубо рождения детей,

– подытожила Черногуз.