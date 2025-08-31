Чорноморськ атакують дрони: є перебої зі світлом та водою
- Чорноморськ в Одеській області піддався масованій атаці дронів, що призвело до перебоїв зі світлом та водою.
- Окупанти спрямували близько 15 "Шахедів", і Одеська область залишається під атакою БпЛА з Чорного моря.
Ворожі ударні дрони масовано атакували Чорноморськ в Одеській області. Виникли проблеми зі світлом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про масована атаку дронів на Чорноморськ?
Російські окупанти спрямували близько 15 "Шахедів" у напрямку Чорноморська. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.
Пізніше вони уточнили, що дрони, йморно, оминають місто. Одеська ж область і надалі перебуває під атакою БпЛА з Чорного моря.
Водночас місцеві телеграм-канали повідомили, що у Чорноморську виникли проблеми з елекропостачанням. Також пишуть, що у місті зникла вода.
У ДТЕК підтвердили, що у частині Білгород-Дністровського району немає світла через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Що відомо про попередню масовану атаку на Україну?
- Росія атакувала Запоріжжя 7 ракетами та 6 дронами, внаслідок чого загинула одна людина, 34 людини поранено, серед них діти.
- В ніч на 30 серпня російські війська атакували 14 областей України. Президент Володимир Зеленський закликав до жорстких санкцій проти Росії, наголошуючи на необхідності реальних дій від західних країн.