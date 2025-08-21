Кінологам доводиться докладати величезних зусиль, щоб виховати службового собаку. Вони можуть місяцями тренувати чотирилапих друзів, навчати їх знаходити наркотики та нейтралізовувати нападників.

Прикордонні кінологи разом зі своїми підопічними відпрацьовують пошук наркотиків. За кожним кроком стежить викладачка Тетяна Головач. Вона працює зі слухачами всього кілька місяців, але після випуску з прикордонної академії одразу почала навчати кінологів та їхніх напарників. Детальніше про це розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

Дивіться також Під Вовчанськом прикордонники знищили 18 окупантів, російську інженерну техніку та склад ПММ

До собаки потрібно знайти підхід Юлія Трофимюк розповіла, що навчати собак їх навчали в академії. Втім складнощі виникають і в роботі з людьми, адже всі вони різні, і до кожного потрібно знаходити свій підхід. Кінологиня додала, що виховувати чотирилапого підопічного непросто. Щоб робота йшла успішно, собака, як і людина, має бути в гарному настрої. Знайти спільну мову з Дейзі допомагають ранкові прогулянки.

Я можу зранку до неї прийти, ми з нею підемо гуляти, і я вже бачу, налаштована вона на роботу чи не налаштована. Потім її переробити під себе, щоб вона могла нормально працювати, дуже важко. У неї дуже складний характер,

– розповіла кінологиня Юлія Трофимюк.

Кінологиня додала, що Дейзі горда, норовлива, але водночас – як і притаманно бельгійській вівчарці – дуже розумна та здібна. Працювати з нею вкрай складно.

"Я приїхала, і на другий чи третій тиждень мого перебування тут мені сказали купувати магній "B6-Антистрес". Я спочатку не повірила, але потім – так. Собака тебе не слухається, а тобі хочеться, щоб вона відразу все вміла. Вже майже доходило до сліз вдома, я вважала, що я вже не впораюсь, що я не варта цього звання – "кінолог". Але потім взяла себе в руки, адже я дуже хотіла на цю посаду", – додала кінологиня.

Виховання чотирилапого схоже на акторство

Кінолог Владислав Насіров розповів, що його улюбленець Хатік ні на крок від свого господаря не відходить. Працювати з Хатіком – суцільне задоволення: спокійний, кмітливий і, головне, дуже слухняний.

Він досить розумний, легко піддається навчанню. Завдяки його характеру, коли у нас йде навчання, він усе вміє і водночас не зривається, нікуди не біжить, він контрольований – і це сприяє легкому навчанню. І взагалі – супер",

– зазначив кінолог Владислав Насіров.

Прикордонники зазначають, що роботу зі службовим собакою можна порівняти хіба що з театральним мистецтвом: вона завжди нагадує невеличку виставу.

"Кінологія підходить для людей, які хочуть бути акторами. От він любить цю акторську гру, і для собаки так само. Коли ми починаємо гру, тренування – це і є гра, ми маємо бути акторами. Якась класна дія, емоція. Це справді як спектакль. Як у театрі. Я можу бути цілий день серйозний, але до собаки я маю підходити з позитивом, щоб усе виходило", – сказав Насіров.

Кінолог Артур Ковальчук зазначив, що разом зі своїм бельгійцем тренується затримувати порушників. До цього напряму підготовки – свої вимоги: характер, рішучість, чітка взаємодія по команді. І хоча на службі такий пес – справжній боєць, та поза нею – друг та улюбленець родини.

Корм у мене був, коли я його тільки взяв, – в усіх куртках, у всіх кишенях, штанах. Дружина постійно сварилася: прання як не кине – там корм. Постійно він зі мною, я до нього звик,

– додав Артур Ковальчук.

Службове життя для собаки – це не просто "робота", а щось на кшталт гри зі найкращим другом. Тільки от гравці – справжні бійці з великим серцем.