COVID-катастрофа в Росії: чому українцям пощастило більше, ніж окупантам

За кількістю нових хворих Україна у світі наразі перебуває на 30. місці. Відповідна статистика – на кінець 27 серпня 2021 року.

Це 30 місце мене відверто тішить. Це точно краще, аніж коли ми були в десятці, чи навіть у п'ятірці. Як не крути, але таке покращення ситуації реально стало можливим не тому, що ми всі маски носимо (бо ми їх не носимо), а тому що ми таки потроху вакцинуємося.

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Епідемситуація у Великій Британії і Росії

Знову ж таки прискіпливий глядач мені може заперечити, мовляв, про які такі переваги вакцинації я тут розповідаю. Якщо у Великій Британії, де відсоток вакцинованого населення мало не більший у світі, але там на вечір п'ятниці (27 серпня – 24 канал) нових хворих під 40 тисяч й відповідно Велика Британія – на другому місці у світовому антирейтингу.

Я маю, що на це сказати, бо не втомлююсь наголошувати – вакцинація не рятує від зараження, натомість вакцинація гарантує легкий перебіг хвороби!

І в тій таки Великій Британії, де дійсно під 40 тисяч нових хворих, але померлих там лише 100 людей. Тоді як в Росії, де нових хворих за сьогодні (27 серпня – 24 канал) вдвічі менше, аніж у Великій Британії, але померлих аж під 800.

. Станом на 28 серпня загалом у Великій Британії захворіли на коронавірус 6 666 399 осіб. З них – 132 243 загинули, водночас одужали – 5 298 660 хворих.

Тобто елементарна математика показує, що епідеміологічна ситуація в Росії натепер у 16 разів гірша, аніж у Великій Британії, яка наразі на другому місці у світовому антирейтингу, після Індії.

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В Росії – COVID-на катастрофа

Тобто якщо простими словами – в Росії нині COVID-на катастрофа, й у четвер (26 серпня – 24 канал) в них був навіть черговий антирекорд. Вони мали за день 820 померлих від коронавірусу. Так багато смертей на Росії ще ніколи не було.

І це при тому, що вони ж масово колють свій "Супутник V" ще з грудня минулого (2020 – 24 канал) року. Але, як ми бачимо, ти хоч як той "шмурдяк" не називай, але дієвою вакциною він від красивої назви все одно не стає.

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До речі, знаєте, яке натепер вельми поширене перше запитання від росіян, коли вони потрапляють за кордон – хоч в Туреччину, хоч до нас в Україну, коли приїжджають? Так-от перше запитання у багатьох з них "А чи можемо ми тут у вас зробити собі щеплення нормальною вакциною?".

Українцям пощастило більше, ніж росіянам

Я до того веду, що нам із вами на щастя, нормальна вакцина доступна. Нам не треба, на відміну від росіян, ховаючи очі, тицяти медсестрі в кабінеті вакцинації хабаря і вмовляти її тебе вколоти будь-чим, окрім "Супутник V".

Ми, на щастя, маємо навіть можливість обирати – не хочеш китайський CoronaVac, то маєш можливість вколювати хоч Moderna, хоч Pfizer. Це буде трохи складніше, але для тих, хто собі хоче цікавого квесту, то, направду, це цілком можливо – ті американські вакцини собі розшукати.



В Росії відбувається COVID-на катастрофа / Фото Unsplash

Чому важливо вакцинуватися

І чому це важливо зробити тим, хто ще не вакцинований? Бо на носі осінь, діти підуть до школи, діти сидітимуть по класах – вже скоро із зачиненими вікнами, із тридцятьма однолітками. На перервах у коридорах та їдальні вони контактуватимуть ще із сотнями школярів.

Діти в нас не вакциновані, а тому точно заражатимуть одне одного і приноситимуть хворобу додому. І приноситимуть вони той-от індійський штам, про який кажуть, що він значно лютішій і небезпечніший.

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Тому-от поки зараз маєте час до настання навчального року, підстрахуйтеся, зробіть щеплення. Зайвим воно вам точно не буде. Тим більше, що воно ж безкоштовно і вже без особливих проблем можна вколотися.