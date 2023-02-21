Вороги ховаються за 150 кілометрів, – Резніков розповів, коли Україна отримає далекобійні ракети

Російські військові засвоюють уроки, тож намагаються розвантажувати свій боєкомплект якомога далі. Ситуація для них ускладниться, коли ми отримаємо далекобійні ракети.

Наразі окупанти не наважуються наближуватися на відстань 120 – 150 кілометрів. На цьому в інтерв'ю наголосив міністр оборони Олексій Резніков. Але це лише початок.

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Ворогам ніде буде сховатися

У розмові з журналістами Олексій Резніков розповів, на якій стадії надання Україні ракет GLSDB. Міністр зауважив, що він не прогнозує, коли саме їх отримає наше військо: навесні або наприкінці цього року.

Зауважимо, що GLSDB – малогабаритні високоточні боєприпаси. Вони здатні летіти на відстань до 150 кілометрів.

Я не прогнозую. Є час, який визначено в замовленні заводу, зараз не пам'ятаю. Але знову таки: для мене було принциповим, що це рішення прийняте і вони про нього оголосили,

– підкреслив глава відомства.

Він водночас заявив, що паралельно тривають інші перемовні процеси з партнерами. З ними обговорюють "інші цікаві речі". Вони, з усмішкою переконує міністр, будуть в Україні раніше.

Що стосується ATACMS або інших ракет, які здатні бити на відстань у 300 кілометрів. Резніков зауважив, що не факт, що Україна отримає саме ATACMS. За його словами, є й інші ракети, які можуть бити на таку ж відстань.

Так, окупанти тепер ховаються за 120 – 150 кілометрів, і треба щось таке, щоб до них дотягнутись – і ми дотягнемось,

– підкреслив Резніков.

Він додав, що подібне озброєння Україна отримає вже у цьому півріччі. Правда, озвучувати інші деталі він наразі не готовий.

Допомога для України лише росте

Зауважимо, що напередодні США виділила черговий пакет військової допомоги для України. До нього входять:

боєприпаси для HIMARS,

радари повітряного спостереження,

протитанкові системи Javelin,

машини Bradley Infantry Fire Support Team,

прилади нічного бачення,

медичне приладдя,

запасні частини та інше обладнання.

За наявною інформацією, пакет зброї обходиться США у 460 мільйонів доларів. Водночас слід розуміти, що найближчим часом на нас можуть очікувати додаткові оголошення. Тож партнери продовжують допомагати Україні протистояти російській агресії.