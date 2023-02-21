Враги прячутся в 150 километрах, – Резников рассказал, когда Украина получит дальнобойные ракеты
Источник:Бабель
Российские военные усваивают уроки, поэтому пытаются разгружать свой боекомплект как можно дальше. Ситуация для них усложнится, когда мы получим дальнобойные ракеты.
Пока оккупанты не решаются приближаться на расстояние 120 – 150 километров. Это в интервью подчеркнул министр обороны Алексей Резников. Но это только начало.
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Врагам негде будет скрыться
В разговоре с журналистами Алексей Резников рассказал, на какой стадии предоставления Украине ракет GLSDB. Министр отметил, что он не прогнозирует, когда именно их получит наше войско: весной или конце этого года.
Заметим, что GLSDB – компактные высокоточные боеприпасы. Они способны лететь на расстояние до 150 километров.
Я не предсказываю. Есть время, которое определено в заказе завода, сейчас не помню. Но опять-таки: для меня было принципиальным, что это решение принято и они о нем объявили,
– подчеркнул глава ведомства.
Он заявил, что параллельно продолжаются другие переговорные процессы с партнерами. С ними обсуждают "другие интересные вещи". Они, с улыбкой убеждает министр, будут в Украине раньше.
Что касается ATACMS или других ракет, способных бить на расстояние в 300 километров. Резников отметил, что не факт, что Украина получит именно ATACMS. По его словам, есть и другие ракеты, которые могут бить на такое же расстояние.
Да, оккупанты теперь прячутся за 120 – 150 километров, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться – и мы дотянемся,
– подчеркнул Резников.
Он добавил, что подобное вооружение Украина получит уже в этом полугодии. Правда, озвучивать другие детали он пока не готов.
Помощь для Украины только растет
Заметим, что в преддверии США выделила очередной пакет военной помощи для Украины В него входят:
- боеприпасы для HIMARS,
- радары воздушного наблюдения,
- противотанковые системы Javelin,
- машины Bradley Infantry Fire Support Team,
- приборы ночного видения,
- медицинские принадлежности,
- запасные части и другое оборудование.
По имеющейся информации, пакет оружия обходится США в 460 миллионов долларов. В то же время следует понимать, что в ближайшее время нас могут ожидать дополнительные объявления. Так что партнеры продолжают помогать Украине противостоять российской агрессии.