Зараз ключовою метою росіян на фронті є Слов'янсько-Краматорська агломерація, але там їм перешкоджають Сили оборони України. Водночас на Куп'янському напрямку окупанти намагаються рухатися, щоб захопити залізницю. Українські захисники вже зривали кілька спроб наступу ворога на цьому напрямку.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Росія також готує інформаційно-психологічні операції в Європі. Основною ціллю стане Чехія, де незабаром мають відбутися вибори, проте ІПСО плануються по всій Європі.

Чи може НАТО найближчим часом збивати дрони над Україною?

Україна і Польща створять спільну оперативну групу з БпЛА, до якої увійдуть військові обох країн. На вашу думку, як це все може працювати? Чи є вже механізм роботи?

Те, що можна сказати: поляки навчаться збивати "Шахеди" дешевшими засобами, ніж ракети по понад мільйон доларів за одиницю. Зараз жодна європейська армія, жодна армія НАТО в європейській частині фактично не готова до сучасної війни в повітрі, зокрема, до війни дронів.

Дорогі літаки, обмежена кількість дорогих ракет, як до ППО, ПРО, так і до винищувачів, та кількість систем ППО – все це армії часів холодної війни. Після розвалу Радянського Союзу це армії, які існували для боротьби з тероризмом. Тому що війна звелася до протидії тероризму на Близькому Сході, до обмежених воєнних операцій. Загроза війни в Європі, як всі вважали, відсутня.

Тому армії часів холодної війни так і перекочували до сьогоднішніх днів. Відповідно, до загрози дронів ніхто не готовий. Тільки Україна може навчити європейські армії НАТО збивати дрони, протидіяти дронам. І найголовніше, мало хто про це говорить зараз, але ключовий момент – вони ж навіть виявляти їх професійно не можуть, не вміють. У них не налаштована система виявлення як у нас.

Саме тому розвідувальні дрони, які запускала Росія, долітали практично до Варшави. І над Румунією вони літають, залітають вглиб і тільки тоді їх там фіксують. Це велика проблема.

Усі розраховують, щоб за рік, але насправді краще максимум за пів року, Польща вже була готова до сучасної повітряної війни. За Польщею, сподіваємося, підтягнеться Німеччина. Нордичні країни вже деякий час роблять певні заходи для власної готовності. Тому поки так.

Про збиття дронів над територією України говорити рано. Це рішення має бути ухвалене НАТО. Але якби була згода закрити українське небо на Заході й Півдні, тобто Польща, наприклад, збиває дрони над західними регіонами України, Румунія над південними, то це б розвантажило нашу систему протиповітряної оборони. Можна було б посилити певні зони в інших локаціях. Це також додало б західним країнам НАТО прогресу щодо розвитку систем ППО в умовах сучасної війни.

Як ви думаєте, хто з країн НАТО може бути проти? Як їх можна буде переконати?

Найменше зацікавлені, звісно, Словаччина та Угорщина. Вони не зацікавлені в жодних ескалаціях з Росією, як вони це називають. Там же Дмитро Медведєв страшилку написав, мовляв, збиття російських дронів на території України буде ледь не прямою участю країн НАТО у війні з Росією.

Як це працює? Та ніяк. Це брехня. Це нісенітниця. Цього не буде. Тому що це російський дрон над територією суверенної країни, який летить в напрямку Польщі, якщо його збивають над полем в Україні, то яким чином це війна з Росією?

Росіяни продають страх, а в країнах НАТО є держави, які заточені на російські енергоресурси. Зараз це Словаччина та Угорщина. Вони намагаються всередині Європи продавати цей російський страх. Вони його беруть, завертають у місцеву обгортку і продають далі в Європу. В Європі більшість вже розуміє, чим займаються політичні еліти цих країн. Тому реакція такою, як була раніше, вже не буде.

Але тут ще питання, що Румунія, наприклад, не дуже хоче, судячи з офіційних заяв (збивати дрони над Україною, – 24 Канал). І як лунали заяви, здається, з Польщі, що ніхто не хоче воювати з Росією. Це правда – жодна країна НАТО в Європі не хоче війни з Росією. Здебільшого не тільки через економічні чи політичні наслідки для певних політиків, а через банальну неготовність до війни.

Після розвалу Радянського Союзу армії не розвивалися. Технології були, вони залишились в обмеженій кількості. Армія в Німеччині взагалі скорочувалася, зокрема особовий склад. Усі жили в перманентному мирі. З 2022 року ніхто нічого не зробив для того, щоб підготуватися. Думали, що назва "НАТО" сама по собі захистить від дронів, без зброї.

На жаль, зараз для європейських країн будуть наслідки цієї бездіяльності протягом багатьох років. Поки вони (росіяни, – 24 Канал) на ескалацію не йдуть. Щойно вони стануть сильнішими, повірте, будуть діяти рішуче.

Наші Сили спецоперацій атакували Волгоградський НПЗ, зупинивши його роботу. Як Росія намагається інформаційно пояснювати ці атаки, що говорять росіянам?

За останній час уражено понад 20 НПЗ. Це суттєво. Звісно, найбільший дефіцит (палива, – 24 Канал) на тимчасово окупованих територіях, підконтрольних Росії, зокрема у Мелітополі та Криму. У регіонах Росії також він є. Наприклад, у Бєлгороді є великий дефіцит. Головне – вони намагаються вберегти від дефіциту Москву та Санкт-Петербург, щоб там він не відчувався. Вони роблять для цього все.

Стосовно пояснення, там полюбляють тримати цю тему у вакуумі, особливо не обговорювати її. Єдине, вони (російська влада, – 24 Канал) аргументують і трансформують всі негаразди через дефіцит у те, що так звану "сво" треба продовжувати, щоб цього не було. Тобто, так вони намагаються збільшувати градус агресії щодо України.

В інформаційне поле на Заході вони транслюють меседж, що удари по українській енергетиці – це помста за НПЗ. Хоча це брехня. Удари й так планувалися і їх продовжують завдавати з 2022 року. Росія їх почала першою.

Росіяни розраховують на те, що дефіциту стане менше взимку, коли зменшиться споживання. Приховується головне – нестача засобів протиповітряної оборони. Це ще один момент.

Також є внутрішній бізнесово-елітний момент. Нинішні власники російських НПЗ зіштовхуються з економічними проблемами. Деякі змушені продавати НПЗ по занижених цінах. Купує їх нова еліта у військових погонах. Це дуже часто ті, хто заробили гроші на війні. Вони стають новими власниками пошкоджених активів. Тож є ще такий внутрішній момент у Росії.

Чи впливають удари по НПЗ на суспільні настрої росіян? Бо днями Володимир Зеленський розповів, що два місяці проходила операція на території Росії, яка викликала суспільний резонанс. Щоправда, він не навів деталей, що це була за операція. Але цікаво, чи може це призвести до повільного розпаду Росії?

За даними закритої соціології, яку проводять певні структури, ми фіксуємо, що в регіонах зростає кількість охочих, щоб завершилась так звана "сво". У деяких регіонах – понад 70%. Наприклад, у Татарстані, при тому, що там є Єлабуга, де розміщені основні виробництва "Шахедів".

Утім, ключові рішення ухвалюються у Москві, а там кількість охочих завершити так звану "сво" практично не зросла. Тому необхідно пробити діру в цій обороні, щоб кризи вплинули безпосередньо на мешканців Москви та Санкт-Петербурга.

Але є тут і позитивний момент – чим більше зростає напруга в регіонах, тим більше пришвидшується ідейний процес, що, можливо, краще Татарстану дружити з Туреччиною і бути незалежним від Росії, ніж залишатися під Москвою. Або краще дружити з Азербайджаном, ніж бути під дахом Москви й віддавати в казну Росії практично все, що заробляє регіон.

Так само це впливає на воєнну логістику, на кількість доходів російського бюджету. Тобто, тут багато позитивних моментів від цієї операції.

Росію можна викинути з нафтового ринку

Росія може навіть скоротити видобуток нафти через українські атаки дронів. Чи може бути варіант, що Росію приберуть з ринку нафти через посилення цього видобутку серед країн ОПЕК? Наприклад, вона продовжить постачати дешеву нафту лише в Китай, а Індію Штати дотиснуть.

Стосовно Індії, ймовірно, Нарендра Моді буде певний час на зло купувати російську нафту. Китай буде її купувати, але так він отримав повністю політично й економічно залежну від себе Росію як сировинний придаток. Китай розмахує Росією як інструментом проти Заходу.

Відповідно, Росія – це проксі-сила у боротьбі з Заходом. Путіну дають карт-бланш кошмарити Європу – він запускатиме дрони. Скажуть припинити – припинить. Скажуть зупинити війну в Україні, якщо не захоче зупиняти – приберуть закупівлі. Він буде змушений, тому що почне валитися економіка, і тому зупинить війну. Про війну в Україні Китай хоче говорити зі Сполученими Штатами. Щоб за столом можливих перемовин була не тільки Україна, Європа, США, Росія, а був і Китай, тобто у них така мета стосовно цього.

Чи дотиснуть Індію? Найближчим часом це малоймовірно, але наскільки вистачить Моді щодо закупівлі нафти? Адже, можливо, зростуть ще відсотки, хто його знає. Тому найближчим часом буде купувати, а далі незрозуміло.

Чи викинуть Росію з ринку? Поки що Росія буде послаблена. Прайс-кепи зменшили за 18-м пакетом європейських санкцій. Плюс до нього доєдналася Японія, Австралія, Нова Зеландія. Якщо не помиляюсь – 47 доларів за барель. Це суттєве зниження і, відповідно, менше доходів. Але остаточно відмовитися від закупівель нафти тут і зараз багато хто, на жаль, не може. Дуже хотілося б, і президент США Дональд Трамп каже Європі, щоб припинили купувати.

Довідка. Прайс-кепи – це обмеження максимальної ціни на нафту, за якою її можна продавати на міжнародному ринку. У 18-му пакеті санкцій ЄС ухвалив нову граничну ціну на російську нафту – 47,6 долара. Раніше вона становила 60 доларів.

Ми розуміємо, що Європа, на жаль, не готувалася довго до цього. Це для них економічно складно, хоча справедливо було б давно припинити закупівлі російської нафти. Але це питання років. Європа каже, що до 2028 року вони зможуть повністю відмовитися. Можемо вважати, що через кілька років, за злагоджених дій, Росію дійсно можна буде викинути з ринку. Не тут і зараз, але через кілька років.

Які зміни відбулися в оточенні Путіна?

Було цікаво спостерігати за звільненням заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака, який ледь не єдиний закликав до закінчення війни та взагалі не хотів, щоб Путін її розпочинав. Як думаєте, чому саме зараз Путін вирішив позбутися Козака? Що за нове оточення перебуває зараз поруч із Путіним? Чи, можливо, він прибрав Козака, тому що в нього з'являлися люди, яким імпонувала ідея закінчення війни?

Не зовсім погоджуюся, що Козак не хотів, щоб Росія починала війну. Навпаки – він був людиною, яка думала, що її можна буде швидко почати й закінчити. Він не впорався із завданням отримати від України згоду на виконання "Мінських домовленостей" за російським сценарієм. Тобто, тут він підвів, як Путін вважає.

Війна швидко не завершилася. Після цього Козак дійсно почав стояти на тому, що варто закінчувати війну. Звісно, в очах Путіна він, найімовірніше, мав вигляд людини, яка не впоралася із завданням, а потім ще й пішла врозріз з лінією партії. Тому його вплив послаблений.



Дмитро Козак / Фото РосЗМІ

Також проти Козака працював Сергій Кирієнко з адміністрації Путіна, який захоплює дедалі більше влади. Він впливає на регіони, активно працює з "Росатомом" і впливає на дуже багато процесів. Це одна з ключових осіб в оточенні Путіна, який повністю контролює всі інформаційно-психологічні операції, просто інформаційні операції проти України та проти Європи зараз.

В його підпорядкуванні інфраструктура, яка заточується на Службу зовнішньої розвідки, ГРУ, ФСБ, міноборони, які займаються інформаційним впливом. Вони всі звітують йому. Усі операції, які розробляються, йдуть через нього. Це паралельно з політичними речами.

Патрушев (помічник президента Росії Микола Патрушев, – 24 Канал) – один з яструбів, який мріє, щоб його син став наступником Путіна. Судячи з усього, цього не станеться. Але він принаймні дуже сильно просуває свого сина. Це теж людина, на яку опирається Путін.

Наришкін (Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, – 24 Канал) – людина, яка відповідає за певні гібридні операції, диверсії в Європі. Зокрема, кабельні диверсії, диверсії в Німеччині з підривами та підпалами машин.

На кого Росія зараз націлить ІПСО?

Які саме операції інформаційні й не тільки зараз готує Росія на території Європи та України? Тому що бачимо, що і кібератак у Польщі побільшало, і в Німеччині, Франції протести проходили за підтримки Росії. Що найближчим часом може здійснити Росія як на нашій території, так і в Європі?

Одні з операцій зараз будуть заточені переважно на Чехію. Їх буде велика кількість, тому що в Чехії попереду політичні вибори. Відповідно, завдання росіян – привести людей, щоб посунути нинішню чеську владою, яка, зокрема, є драйвером ініціативи щодо боєприпасів, і відповідно зменшити допомогу Україні. Паралельно з цим проводяться інформаційні операції в Молдові. Уся інфраструктура була вибудована дуже давно.

Польща – це політично розколоте суспільство. Президентські вибори це показали, фактично 50 на 50. У цьому випадку Польщу розколюють по кількох фронтах, підбурюючи з одного боку поляків і німців, з іншого – поляків і українців. Також в Польщі є певні політики та громадські організації, які підтримують Росію. Є активісти. Зокрема, Росія створює в Польщі молодіжні рухи за власні кошти, які туди заходять. Вони намагаються їх інформаційно підтримувати.

Також Росія грає на розколах. Наприклад, Кароль Навроцький і Дональд Туск вже встигли посваритися через будинок, який постраждав від нальоту дронів. Туск каже, що треба розслідування проводити й захищає військових. Навроцький намагається захистити, як йому здається, постраждалого громадянина Польщі та звинуватити військових в необережному збитті дрона. Цей розкол, про який росіяни мріють, вони його отримали на рівному місці через політичні розбіжності, й підживлюють їх.

Ключова інформаційна операція по всій Європі – це те, що допомога Україні приведе війну в Європу та що допомога нашій державі зробить європейців біднішими.

Угорщина і Словаччина повторюють ці наративи постійно.

Так. Відповідно, над цими наративами працює інфраструктура, вибудувана в Німеччині. У Польщі казали, що це не російські дрони, і розповсюджували активно цю дезінформацію, звинувачували у всьому Україну. Це головна логіка росіян, яку вони сповідують, працюючи в Європі. За ці всі операції відповідає Наришкін зі Служби зовнішньої розвідки.

Де Росія готується наступати?

Президент казав про те, що Росія планує ще дві наступальні кампанії. Щоправда, ЗСУ вдалося зупинити три наступальні кампанії. Чи відомо, де Росія може готуватися наступати? До чого безпосередньо українцям готуватися?

Вони намагаються рухатися на Сході в Серебрянському лісництві, в Куп'янську для того, щоб захопити залізницю. Це ключова мета. На Сході вони намагаються просуватися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Там у них суттєві перепони у вигляді Сил оборони, зокрема оборонних споруд і так далі. Їхня ключова мета – це Слов'янсько-Краматорська агломерація станом на зараз.

Покровськ – це напрямок Сходу, одна з фортець, яка стоїть на напрямку просування до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Покровськ безпосередньо також ними розглядається для того, щоб підтримувати ті російські сили, які ведуть бої на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Для них це велика забудова, де вони зможуть розміщувати війська, підтягувати резерви, звідки зможуть йти далі.

Тому так важливо, що зараз Покровськ під контролем Сил оборони. За нього ведуться важкі бої. Але якби у росіян вийшло його зайняти, як вони планували наприкінці 2024 року, на жаль, вони б його вже використовували у воєнних цілях, для просування.

Куп'янський напрямок, Лиман – Ізюм і Слов'янськ – Краматорськ – це напрямки, куди росіяни планують наступати. Це їхній задум. Але Сили оборони вже кілька таких задумів зірвали. Ці задуми також треба зривати.

Чи виробляє Росія тисячу "Шахедів" щодня?

Те, що Путін не збирається зупинятися, зокрема показує, як вони нарощують виробництво "Шахедів". Західні медіа писали про те, що вони вже дійшли до позначки "тисяча на день". Наступного року хочуть виробляти вдвічі більше. Це елемент їхньої пропаганди, чи це вже реальні цифри, що росіяни виробляють тисячу "Шахедів" на день?

Багато хто на Заході плутає кількість "Шахедів" із кількостями "Шахедів" та дронів-обманок. "Герані" та "Гербери" – це різні речі. Обманок вони виготовляють суттєво більше, ніж "Шахедів". Тому що це дуже дешеве виробництво, особливо якщо вони без бойової частини.

Якщо брати в комплексі – так (росіяни виробляють тисячу на день "Шахедів" і дронів обманок, – 24 Канал). Якщо не брати в комплексі, наскільки нам відомо, що до тисячі "Шахедів" на день вони ще не дійшли. Але якщо так буде розвиватися ситуація, то не виключено, що можуть і дійти. Але і ми виробляємо достатню кількість. Одне накладається на інше. На все є протидії. Відповідно, більше летить по нас – більше летітиме по росіянах. На жаль, зараз така повітряна війна.

Протидія цьому – це знищення виробництв, перекриття каналів постачання, знищення складів, де зберігаються дрони. Навіть не пускових майданчиків, а складів, тому що обладнати пусковий майданчик для дронів достатньо швидко і дешево. А точки зберігання, зокрема підземні, можна діставати, вибивати і знищувати запаси.

Але в майбутньому питання контролю над виробництвом дронів і наявністю мають бути питаннями нової архітектури безпеки не тільки в Європі, а у світі. Тому що далі активно використовуватимуться дрони на штучному інтелекті. Вони вже використовуються, їх просто стане більше. І найменувань більше, і дистанції використання зростуть, на жаль. Розміри так само будуть маленькі, а будуть більші.

У майбутньому мають бути вироблені правила щодо кількості, застосування та інше. Тобто буде максимально технологічна протидія і прогрес у наступних розробках дронів зупиниться. Це вирівняється, на жаль, коли буде штучний інтелект. Поки що доведеться ще поборотися.

Якою буде війна у 2026 році?

Будемо чекати дрони на штучному інтелекті від США. І сподіваємося, що перші озброєння від Штатів за європейські гроші теж швидше надходитимуть в Україну. Можливо, цей механізм все-таки дозволить нам швидше реагувати, зокрема, на російські обстріли "Шахедами" і не тільки. Як ви думаєте, цей механізм за програмою PURL набагато прискорить протидію Росії?

Цей механізм просто заточений на те, щоб США не передавали зброю, а продавали за європейські кошти. Тобто, Штати хотіли заробляти – вони заробляють. На жаль, не можу нічого говорити, яка зброя буде надходити, в яких кількостях, проти чого і так далі. Тут важливо, щоб у нас, як казав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, якщо не помиляюсь, вже паритет в артилерії, чого раніше не було.

Важливо зберігати цю історію, і так само дуже важливо, щоб був паритет в дронах. Ця зброя (артилерія, – 24 Канал) потрібна, але, на жаль, війна майбутнього, яка буде у 2026 році, визначатиметься в небі саме в безпілотних літальних апаратах, які розчищатимуть дорогу для штурмових груп. Класична піхота, класичні піхотні набіги, які були раніше, навіть у 2022 році, велика кількість піхоти, яка рухається на бронетехніці – про це можна забути.

Будуть дрони, які розчищатимуть рух для піхоти. Піхота буде пересуватися пішки або на швидкісних засобах транспорту. Будуть активніше використовуватися наземні дрони проти глибоких укриттів, які вириває для себе піхота, щоб ховатися від дронів з повітря. Класична бронетехніка відійде на другий, а то й на третій план у війні. Відповідно, дуже багато засобів, які постачаються, замінять більш технологічні.

Дуже правильно, що США будуть випробовувати дрони на штучному інтелекті, передавати їх для того, щоб випробувати на полі бою. Наступний елемент – це перехоплювачі на штучному інтелекті. На жаль, атака завжди йде перед захистом. Спочатку наступальні дрони на ШІ, після цього захисні дрони на ШІ. Думаю, між цим буде кілька місяців дистанції. Дуже швидко технологічний прогрес йде.