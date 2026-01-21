Де зараз президент Зеленський і чи поїде на зустріч із Трампом у Давос: що кажуть у ОП
- Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Трампом у Давосі в четвер близько полудня.
- Зустріч буде присвячена мирному плану щодо України.
Зеленський, найімовірніше, зустрінеться з Трампом завтра у Давосі. Зустріч відбудеться близько полудня.
Про це повідомляє Axios, а також джерела в Офісі Президента для 24 Каналу.
Коли Зеленський може зустрітися з Трампом?
За даними Axios, Зеленський вирушить у Давос і зустрінеться з Трампом у четвер, 22 січня, близько полудня.
Лідери країн зустрінуться перед тим, як спецпредставник США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать у Москву на зустріч до Путіна.
Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану щодо України.
У Офісі Президента зазначили, що Зеленський зараз перебуває у Києві.
Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським у Давосі
Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Давосі для обговорення мирної угоди між Україною та Росією. Про це він заявив у своїх промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня.
Як він зазначає, російський диктатор Путін "хоче підписати мирну угоду". Крім того, він зазначив, що Володимир Зеленський теж підтримує мирну угоду.
Водночас Трамп помилився, припустивши, що Зеленський сидить у залі схухачів на його промові.
Пізніше в інтерв'ю він зазначив, що українці і росіяни будуть "дурними", якщо не підпишуть цю угоду, а він їх такими не вважає.