Де зараз президент Зеленський і чи поїде на зустріч із Трампом у Давос: що кажуть у ОП

Зеленський, найімовірніше, зустрінеться з Трампом завтра у Давосі. Зустріч відбудеться близько полудня.

Про це повідомляє Axios, а також джерела в Офісі Президента для 24 Каналу.

Коли Зеленський може зустрітися з Трампом?

За даними Axios, Зеленський вирушить у Давос і зустрінеться з Трампом у четвер, 22 січня, близько полудня.

Лідери країн зустрінуться перед тим, як спецпредставник США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать у Москву на зустріч до Путіна.

Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану щодо України.

У Офісі Президента зазначили, що Зеленський зараз перебуває у Києві.

Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським у Давосі