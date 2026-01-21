Укр Рус
21 січня, 17:08
Оновлено - 17:27, 21 січня

Де зараз президент Зеленський і чи поїде на зустріч із Трампом у Давос: що кажуть у ОП

Сергій Попович
Основні тези
  • Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Трампом у Давосі в четвер близько полудня.
  • Зустріч буде присвячена мирному плану щодо України.

Зеленський, найімовірніше, зустрінеться з Трампом завтра у Давосі. Зустріч відбудеться близько полудня.

Про це повідомляє Axios, а також джерела в Офісі Президента для 24 Каналу.

Коли Зеленський може зустрітися з Трампом?

За даними Axios, Зеленський вирушить у Давос і зустрінеться з Трампом у четвер, 22 січня, близько полудня.

Лідери країн зустрінуться перед тим, як спецпредставник США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать у Москву на зустріч до Путіна.

Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану щодо України.

У Офісі Президента зазначили, що Зеленський зараз перебуває у Києві.

Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським у Давосі

  • Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Давосі для обговорення мирної угоди між Україною та Росією. Про це він заявив у своїх промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня.

  • Як він зазначає, російський диктатор Путін "хоче підписати мирну угоду". Крім того, він зазначив, що Володимир Зеленський теж підтримує мирну угоду.

  • Водночас Трамп помилився, припустивши, що Зеленський сидить у залі схухачів на його промові.

  • Пізніше в інтерв'ю він зазначив, що українці і росіяни будуть "дурними", якщо не підпишуть цю угоду, а він їх такими не вважає.