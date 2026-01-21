Где сейчас президент Зеленский и поедет ли на встречу с Трампом в Давос: что говорят в ОП

Зеленский, скорее всего, встретится с Трампом завтра в Давосе. Встреча состоится около полудня.

Об этом сообщает Axios, а также источники в Офисе Президента для 24 Канала.

Когда Зеленский может встретиться с Трампом?

По данным Axios, Зеленский отправится в Давос и встретится с Трампом в четверг, 22 января, около полудня.

Лидеры стран встретятся перед тем, как спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу к Путину.

Обе встречи будут посвящены мирному плану по Украине.

В Офисе Президента отметили, что Зеленский сейчас находится в Киеве.

Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Давосе