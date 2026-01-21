Укр Рус
21 января, 17:08
Обновлено - 17:27, 21 января

Где сейчас президент Зеленский и поедет ли на встречу с Трампом в Давос: что говорят в ОП

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Зеленский, вероятно, встретится с Трампом в Давосе в четверг около полудня.
  • Встреча будет посвящена мирному плану в отношении Украины.

Зеленский, скорее всего, встретится с Трампом завтра в Давосе. Встреча состоится около полудня.

Об этом сообщает Axios, а также источники в Офисе Президента для 24 Канала.

Когда Зеленский может встретиться с Трампом?

По данным Axios, Зеленский отправится в Давос и встретится с Трампом в четверг, 22 января, около полудня.

Лидеры стран встретятся перед тем, как спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу к Путину.

Обе встречи будут посвящены мирному плану по Украине.

В Офисе Президента отметили, что Зеленский сейчас находится в Киеве.

Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Давосе

  • Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Давосе для обсуждения мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января.

  • Как он отмечает, российский диктатор Путин "хочет подписать мирное соглашение". Кроме того, он отметил, что Владимир Зеленский тоже поддерживает мирное соглашение.

  • В то же время Трамп ошибся, предположив, что Зеленский сидит в зале схухачей на его речи.

  • Позже в интервью он отметил, что украинцы и россияне будут "глупыми", если не подпишут это соглашение, а он их таковыми не считает.