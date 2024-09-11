Хто програв на дебатах у США та чому Камалі Гарріс занадто рано святкувати перемогу

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У США відбулись президентські дебати, вже другі за час виборчої кампанії-2024 та перші в оновленому складі Дональд Трамп – Камала Гарріс.

З часу попередніх дебатів змінилось приблизно все: виступ 81-річного президента Байдена був настільки жахливим, що його змусили відмовитись від номінації, новою кандидаткою від демократів стала віцепрезидентка Камала Гарріс. До неї також було чимало питань, проте, відбулося політтехнологічне диво, яке дозволило Гарріс почати все з чистого листа. Її яскрава посмішка та кампанія без великих скандалів не лише подовжили її "медовий місяць" з виборцями, але й списали доволі високий антирейтинг.

Про те, хто ж переміг на дебатах та як вони відбувалися – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чому Трамп програв дебати й мобілізував електорат демократів

На дебати 10 вересня (за українським часом – вже 11-го) Камала Гарріс йшла як незначний, але фаворит. Родзинкою ситуації було те, що крім посмішок і сміху Гарріс практично нічого не конкретного, що б виходило за межі написаних промов за "все добре" (навіть на великому інтерв'ю CNN), не говорила, а це означало, що її опонентам ні за що було б вхопитися та намагатися розкрутити.

Ситуація, коли твій опонент – "темна конячка", надзвичайно дратує штаб Трампа. Вся його попередня стратегія будувалася на тому, що він протистоїть "немічному діду" Байдену. Але тепер цим дідом несподівано виявився він сам. Штабу Трампа довелося імпровізувати та шукати нові ходи.

При цьому сам Трамп зробив низку помилок, але серед них були не лише дивні та дикі заяви, але й провальний вибір кандидата у віцепрезиденти.

Джей Ді Венс не додав Трампу нових голосів (бо є його клоном), натомість дурними заявами відштовхнув багатьох, а найгірше – мобілізував електорат демократів (так, мовиться про його агресію проти жінок без дітей).



На додачу демократи запустили проти Венса вірусну кампанію "жартів за 300", і він буквально за лічені дні перетворився із солідного політика на "Януковича, в якого поцілили яйцем та на додачу прибили вінком".

Таким чином, якщо після замаху на Трампа багатьом здавалося, що перемога в нього в кишені, то два місяці потому він вже невеликий, але аутсайдер.

Дебати 10 вересня цю ситуацію не змінили, а, можливо, навіть поглибили, адже Дональд Трамп їх програв. Найстрашніше для нього те, що Камала Гарріс навіть нічого особливого для перемоги не зробила. Трамп закопував сам себе. Він був не жвавий, пригнічений і якийсь не говіркий, знову вдавався до експромтів, але без вогника.

Навіть потенційна мемна історія про гаїтянських мігрантів, які нібито поїдають домашніх собак і котів у Спрінгфілді, пролунала з вуст Дональда буденно і не сколихнула нікого, крім фанатів "Сімпсонів" (нагадаємо, герої легендарного мультсеріалу живуть у вигаданому місті Спрінгфілд, натомість у США є декілька реальних міст з такою назвою).

Натомість більшість явно відреагували на ці слова не як на "творчу вигадку", а як на маячню старого діда (в цьому допоміг фактчек від ведучого). А "нову емоцію", як в іншому мультику Inside Out 2, їм підказала вже пані Камала.

Трамп розповів про пожирання псів у Спрінгфілді, а Гарріс над ним відверто посміялася – дивіться той самий момент:

Що Трамп і Гарріс сказали про Україну

Гарріс кожного разу ловила суперника та заганяла його в глухий кут своїми питаннями. Так, у блоці про Україну Трамп знову почав розповідати про свою унікальну здатність зупинити війну за добу і нарвався на "домашню заготовку" від команди демократів.

Я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу врятувати життя. Людей вбивають мільйонами. Це значно гірше, ніж ті числа, які вони вам показують. І ми витратили 250 мільярдів чи більше – тому що Байден і Камала не мають сміливості сказати Європі, як я сказав НАТО: "або ви платите, або ми не будемо вас захищати". … Я дуже добре знаю Зеленського, я дуже добре знаю Путіна. У мене хороші відносини з ними, і вони мене поважають. Вони не поважають Байдена. З якого дива його поважати? … Я вирішу це ще до того, як стану президентом, якщо переможу. Я поговорю з одним, я поговорю з іншим, я зберу їх докупи. Цієї війни ніколи б не сталось. Байден не мав уявлення, як це зупинити, і тепер загинули мільйони людей, і стає тільки гірше. Це може призвести до Третьої світової, а ми навіть не знаємо, де наш президент. Вони викинули його з кампанії, наче пса. Ми навіть не знаємо, чи досі він президент… В найкращих інтересах США – закінчити цю війну, вирішити її, домовитися про угоду. Ми повинні зупинити знищення всіх цих людських життів,

– Трамп уникає прямої відповіді про перемогу України.

Камала іронічно зазначила, що війна дійсно закінчиться за 24 години, бо Трамп капітулює, а "Путін зжере його на обід":

Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, тому що він просто її здасть. І це не те, ким ми є як американці. Давайте розберемося. Я бачилася із Зеленським за кілька днів до вторгнення Росії. ​​Я поділилася з ними даними американської розвідки про те, як він міг захиститися. Кілька днів потому я вирушила на східний фланг НАТО, до Польщі та Румунії, і ми об'єднали 50 країн, щоб підтримати Україну в її праведному захисті. І завдяки нашій підтримці, завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, Джавелінам, Абрамсам, які ми надали, Україна стоїть як незалежна і вільна країна. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би в Києві, поглядаючи на решту Європи, починаючи з Польщі.

Трамп відповів відвертим фейком про переговори Гарріс з Путіним і відмовився відповідати на пряме запитання про те, чи хоче він, щоб Україна перемогла. Натомість знову розповів про вигадані сотні мільярдів американської допомоги Україні (цифра взята зі стелі та суттєво завищена). Зі сторони це виглядало жалюгідно.

Але щоб ви зрозуміли: вони послали Камалу на мирні переговори ще до початку війни. Через три дні Путін вторгся – бо все, що вона говорила, було слабким і дурним. Вона була посланцем! Її послали на переговори із Зеленським і Путіним, а через три дні почалася війна, такий-от у неї талант. На мій погляд, вона гірша за Байдена. Вона жахлива переговірниця.

На противагу Трампу Камала Гарріс у цьому питанні виглядала солідно – обіцяла допомогу Україні та висловила рішучу впевненість в її перемозі. Український глядач міг би запитати, а де вона була раніше і чому не цікавилась Україною за останні 3 роки, але правила дебатів забороняли сторонні підказки – кандидати мають викручуватись самі.

Популізм не пройшов

Схожа ситуація була й в інших блоках. Трамп розповідав, як його поважають Росія, Китай і КНДР, а Гарріс виставила його клоуном та зауважила, що згадані автократи та диктатори з нього просто сміються.

У блоці про економіку Гарріс оперувала цифрами та реальними планами, натомість Трамп запропонував обкласти додатковим митом імпорт до США і тяжів до традиційного для себе популізму та "простих рішень" без конкретики. Цього було досить на мітингах, але вочевидь замало на загальнонаціональних дебатах.

Один із солідних моментів Гарріс: дивіться відео

У підсумку маємо поразку Трампа. Хоча соціології на її підвтердження ще немає (є опитування каналу CNN, який симпатизує демократам, 63% вважають, що перемогла Гарріс).

Проте, ми вже маємо реакцію прихильників республіканців. Серед них окремо варто згадати й про Ілона Маска. Той визнав поразку свого фаворита, але заявив, що той ще покаже себе не на словах, а справами.

Насправді ж це ламає всю стратегію, адже силою Трампа були саме слова. Нині ж вони чомусь стали його вразливістю. Трампу не вдалося розкрити Гарріс і змусити її нервувати – вона легко відбила всі напади, натомість кілька разів вправно поставила на шпагат його самого.

Команда Камали готувалася до дебатів 5 діб за закритими дверима, ці тренування включали навіть репетицію з дублером Трампа та відпрацюванням потенційних сценаріїв. Натомість Трамп, схоже, вирішив, що "якось воно буде". І погорів.

Хайлайти дебатів Трампа та Гарріс 10 вересня 2024 року: дивіться відео

Боротьба триватиме до останнього

Втім, для тих, хто вважає, що перемога у Гарріс вже в кишені, є несподівані новини. Американці, з їхньою любов'ю до математичних моделей і цифри, давно вирахували, що президентські дебати дивним чином критично не впливають на рейтинги кандидатів.

Навіть провал Байдена на дебатах 28 червня 2024 року критично не вплинув на рейтинги та залишив їх у межах статистичних похибок. Не надто вплине на загальні рейтинги й невпевненість Трампа зараз. Але тенденція така, що його шанси поступово зникають.

До того ж у нього нині є набагато серйозніші проблеми, ніж програш у Пенсільванії: після дебатів офіційно підтримала Камалу Гарріс нинішня головна співачка планети та улюблениця США Тейлор Свіфт з усією своєю мільйонною аудиторією.

Свій пост в інстраграмі вона іронічно підписала "бездітна панянка з котами" – і це потужний удар по трамповому віцепрезиденту Венсу. Та й по самому Трампу.

Найпростіший спосіб боротися з дезінформацією – це правда. На виборах 2024 року я голосуватиму за Камалу Гарріс і її кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза. Я голосую за Гарріс, тому що вона відстоює права і займається тими важливими питаннями, які, на мою думку, потребують "борця"… Я провела своє дослідження і зробила свій вибір. Ваше дослідження для себе – це ваша справа, і ваш вибір – ваша справа,

– Тейлор Свіфт зробила свій вибір.

Це дійсно потужний удар – тепер Трампу потрібно відповідати, інакше 5 листопада 2024 року йому буде відверто кепсько. З іншого боку, тоді йому вже нічого не заважатиме завершити свої численні судові справи.