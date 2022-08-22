Дзвони, набат і гудок потягу як сигнали тривоги: у ЦПД пояснили нові оповіщення

Нові сигнали повітряної тривоги, такі як звук церковних дзвонів, гудок потягу, набат, насправді існують. Однак ці звуки запровадили поки лише деякі територіальні громади.

Вінницька міськрада одна з перших затвердила нові звуки повітряної тривоги в разі виникнення хімічної та радіаційної небезпеки, а також оповіщення про початок евакуації. Як заявили у ЦПД, ці звуки цілком законні.

Зверніть увагу У центральних і південних областях України лунала повітряна тривога

Що відомо про нові звуки повітряних тривог

Постанова Кабміну затверджує Положення про організацію оповіщення. Відповідно до неї, саме органи місцевого самоврядування самостійно затверджують "порядок оповіщення", отже мають право самостійно обирати сигнали.

Крім того, у мережі запустили фейк, що, якщо ви почули звук потягу біля вокзалу, то потрібно бігти в укриття. Насправді звук відповідної тривоги лунатиме із системи оповіщення, і триватиме щонайменше 30 секунд.

Водночас диктор говорить: "Увага всім!" і повідомляє про порядок дій під час небезпеки,

– розповіли у відомстві.

Обмеження в Україні на День Незалежності

Українські спецслужби попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокації напередодні на після Дня Незалежності. Через це у різних містах на кілька днів запровадили додаткові обмеження.

Глава Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив проводити будь-які масові заходи у столиці впродовж 22 – 25 серпня. Крім того, до 24 серпня включно метро працюватиме з 6:00 до 21:00.

Працівникам Урядового кварталу рекомендують не ходити на роботу в офіс з 22 по 26 серпня. Усіх співробітників державних установ закликали "по можливості менше там з'являтися", а працювати з дому.

Через небезпеку у Харкові вирішили змінити тривалість комендантської години. Так, вона діятиме впродовж 22 – 25 серпня з 19:00 по 7:00. Голова ОВА Олег Синєгубов закликав населення підготуватися до тривалого перебування в будинках та в укриттях.

Рада оборони Чернівецької області заборонила релігійним організаціям проводити хресні ходи. Також в області обмежили проведення мирних зборів, мітингів, походів та інших масових заходів. Їхню організацію погоджуватимуть зі штабом територіальної оборони через ОВА.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що обласний центр на День Незалежності закривати не будуть. Про те усі масові заходи – заборонені. Крім того, мешканцям області радять залишитися працювати з дому.

Варто переглянути – У деяких регіонах тестують тривогу щодо радіаційної небезпеки: дивіться відео