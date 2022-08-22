Колокола, набат и гудок поезда как сигналы тревоги: в ЦПД объяснили новые оповещения

Новые сигналы воздушной тревоги, такие как звук церковных колоколов, гудок поезда, набат, действительно существуют. Однако эти звуки ввели пока лишь некоторые территориальные громады.

Винницкий горсовет один из первых утвердил новые звуки воздушной тревоги при возникновении химической и радиационной опасности, а также оповещения о начале эвакуации. Как заявили в ЦПИ, эти звуки вполне законны.

Обратите внимание В центральных и южных областях Украины звучала воздушная тревога

Что известно о новых звуках воздушных тревог

Постановление Кабмина утверждает Положение об организации оповещения. Согласно ей, именно органы местного самоуправления самостоятельно утверждают "порядок оповещения", следовательно, имеют право самостоятельно выбирать сигналы.

Кроме того, в сети запустили фейк, что если вы услышали звук поезда у вокзала, то нужно бежать в укрытие. На самом деле звук ответной тревоги будет раздаваться из системы оповещения и будет длиться не менее 30 секунд.

В то же время диктор говорит: "Внимание всем!" и сообщает о порядке действий во время опасности,

– рассказали в ведомстве.

Ограничения в Украине в День Независимости

Украинские спецслужбы предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокации накануне после Дня Независимости. Поэтому в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил проводить какие-либо массовые мероприятия в столице в течение 22 – 25 августа. Кроме того, до 24 августа включительно метро будет работать с 6:00 до 21:00.

Работникам правительственного квартала рекомендуют не ходить на работу в офис с 22 по 26 августа. Всех сотрудников государственных учреждений призывали "по возможности меньше там появляться", а работать из дома.

Из-за опасности в Харькове решили изменить продолжительность комендантского часа. Так, она будет действовать в течение 22 – 25 августа с 19:00 до 7:00. Председатель ОВА Олег Синегубов призвал население подготовиться к длительному пребыванию в домах и укрытиях.

Совет обороны Черновицкой области запретил религиозным организациям проводить крестные ходы. Также в области ограничили проведение мирного собрания, митингов, походов и других массовых мероприятий. Их организацию будут согласовывать со штабом территориальной обороны через ОВА.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что областной центр в День Независимости закрывать не будут. Об этом все массовые мероприятия – запрещены. Кроме того, жителям области советуют остаться работать из дома.

В некоторых регионах тестируют тревогу относительно радиационной опасности: смотрите видео