У місцевої влади до жителів є лише одне прохання – буди максимально обережними та не скупчуватися в групи. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 22 серпня.

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День Незалежності слід провести з розумом

Місто ми закривати не будемо на 23 – 24 серпня. Проте прошу всіх бути максимально акуратними. Ми не проводимо ніяких заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом,

– наголосив Віталій Кім.

Також ОВА готує розпорядження, де рекомендує всім працювати дистанційно в ці дні.

Окрім того, Кім розвіяв міфи про те, що останнім часом росіяни активізують наступ на Миколаїв. "Це, як на початку війни, роздувається, щоб усі боялися. Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва. Тому вірте в ЗСУ, вони нас охороняють і бережуть", – зазначив голова Миколаївської ОВА.

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