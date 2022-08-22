Об'єднання Українських Продюсерів нещодавно завершило роботу над документальним фільмом "Втрачений дім" і вже незабаром його зможуть побачити глядачі 24 каналу.

Важливо "А потім прийшли "братья": до Дня Незалежності 24 канал покаже документальні фільми про війну

Про що розповідає фільм

Документальний фільм “Втрачений дім” розкаже історії людей, чиї домівки були зруйновані російськими окупантами. Автори фільму об'їхали місця Київщини, в яких перебувала російська армія навесні 2022 року. У Бородянці, Бучі, Ірпені, Макарові, Бабинцях та інших населених пунктах автори зібрали історії людей та їхніх втрат, завданих війною.

Фільм розповідає як:

Андрій Толпига повертається у свою конюшню у Бучі,

а Христина Сафарян — до свого притулку для тварин у Фасовій,

Ніна Ісінчук та Анна Петрушенко з Андріївки показують свої будинки, спаплюжені російськими військовими.

Священник Борис Ковальчук із Пилиповичів, вдова героя із Бабинців Олена Любенок , ірпінчанин Юрій Швець, керівник Бородянського ЦСПР Людмила Бойко та інші герої оповідають, як пережили окупацію, як втратили рідних, як планують відбудовувати втрачене. Глядач побачить, як зараз виглядають раніше квітучі містечка та села, знищені росіянами.

Наша команда, що в мирний час знімала серіали, відразу після звільнення Київської області почала по гарячих слідах фіксувати наслідки присутності росіян. Важливо, щоб світ знав правду про те, що несе російська окупація. Наші герої діляться своїм живим болем, ми прожили разом із ними ці емоції,

– наголосила шоуранерка Юлії Міщенко.

Де дивитися фільм

Прем'єра фільму "Втрачений дім" відбудеться у нашому телеефірі 23 серпня о 22:00, а також на ютубі 24 каналу о 19:30. Не пропустіть!

Проєкт "А потім прийшли "братья": що про нього відомо

Об'єднання Українських Продюсерів до Дня Незалежності підготувало цикл документальних фільмів про російське вторгнення. Він отримав назву "А потім прийшли "братья" і містить 4 фільми:

"Маріуполь. Невтрачена надія",

"Дев'ять життів",

"Вокзал надії",

"Втрачений дім".

24 канал разом з провідними медіаплатформами став головним партнером проєкту. Додамо, що крім завершених чотирьох фільмів у виробництві ОУП знаходяться 9 документальних фільмів та 1 художня стрічка, яка стала першими зйомками повнометражного ігрового кіно в Україні з початку війни.