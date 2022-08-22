Объединение украинских продюсеров недавно завершило работу над документальным фильмом "Потерянный дом" и уже вскоре его смогут увидеть зрители 24 канала.

Важно "А потом пришли "братья": ко Дню Независимости 24 канал покажет документальные фильмы о войне

О чем рассказывает фильм

Документальный фильм "Потерянный дом" расскажет истории людей, чьи дома были разрушены российскими оккупантами. Авторы фильма объехали места Киевщины, где находилась российская армия весной 2022 года. В Бородянке, Буче, Ирпене, Макарове, Бабинцах и других населенных пунктах авторы собрали истории людей и их потери, причиненные войной.

Фильм рассказывает как:

Андрей Толпига возвращается в свою конюшню в Буче,

а Кристина Сафарян — в приют для животных в Фасовой,

Нина Исинчук и Анна Петрушенко из Андреевки показывают свои дома, оскверненные российскими военными.

Священник Борис Ковальчук из Пилиповичей, вдова героя из Бабинцев Елена Любенок, ирпинчанин Юрий Швец, руководитель Бородянского ЦСПР Людмила Бойко и другие герои рассказывают, как пережили оккупацию, как потеряли родных, как планируют отстраивать утраченное. Зритель увидит, как сейчас выглядят раньше цветущие городки и деревни, уничтоженные россиянами.

Наша команда, в мирное время снимавшая сериалы, сразу после освобождения Киевской области начала по горячим следам фиксировать последствия присутствия россиян. Важно, чтобы мир знал правду о том, что несет русская оккупация. Наши герои делятся своей живой болью, мы прожили вместе с ними эти эмоции,

– подчеркнула шоуранерша Юлии Мищенко.

Где смотреть фильм

Премьера фильма "Потерянный дом" состоится в нашем телеэфире 23 августа в 22:00, а также на ютубе 24 канала в 19:30. Не пропустите!

Проект "А потом пришли "братья": что о нем известно

Объединение украинских продюсеров ко Дню Независимости подготовило цикл документальных фильмов о российском вторжении. Он получил название "А потом пришли "братья" и содержит 4 фильма:

"Мариуполь. Неутраченная надежда",

"Девять жизней",

"Вокзал надежды",

"Потерянный дом".

24 канал вместе с ведущими медиаплатформами стал главным партнером проекта. Кроме завершенных четырех фильмов в производстве ОУП находятся 9 документальных фильмов и 1 художественная лента, которая стала первыми съемками полнометражного игрового кино в Украине с начала войны.