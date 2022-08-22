У местных властей к жителям есть только одна просьба – быть максимально осторожными и не толпиться группами. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 22 августа.

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День Независимости необходимо провести с умом

Город мы закрывать не будем на 23 – 24 августа. Однако прошу всех быть максимально аккуратными. Мы не проводим никаких мероприятий, прошу не собираться большими коллективами в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом,

– подчеркнул Виталий Ким.

Также ОВА готовит распоряжение, где рекомендует всем работать дистанционно в эти дни.

Кроме того, Ким развеял мифы о том, что в последнее время россияне активизируют наступление на Николаев. "Это, как в начале войны, раздувается, чтобы все боялись. Военные не видят перспективы скорого продвижения врагом в сторону Николаева. Поэтому верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут", – отметил глава Николаевской ОВА.

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