Денісову звільнили з посади омбудсмена

Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженого з прав людини парламенту. Депутати висловили їй недовіру.

Відповідне рішення депутати ухвалили 31 травня. "За" проголосували 234 депутати. Попередньо стало відомо, що нардепи зібрали необхідну кількість підписів про висловлення недовіри Денісовій.

Увага Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Денісовій

За що звільнили Денісову

Ініціювали звільнення омбудсмени депутати партії "Слуга народу". Вони зауважили, що з початку війни Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо:

організації гуманітарних коридорів,

захисту та обміну полонених,

протидії депортації людей та дітей з окупованих територій,

іншої правозахисної діяльності.

Що не так із висвітленням сексуальних злочинів

Крім того, Людмилу Денісову звинувачували у "незрозумілій концентрації роботи" на сексуальних злочинах росіян проти українців. Характер висвітлення цих злочинів був перенасичений непідтвердженими деталями, які лише шкодили Україні, зокрема відвертали увагу світових ЗМІ від інших злочинних діянь російських окупантів.

Це також завдавало психологічних травм українцям та жертвам цих насильств і аж ніяк не допомагало покарати винних.

Омбудсменка тривалий час після 24 лютого перебувала за кордоном, однак не в Росії чи Білорусі, де б її перебування було дійсно корисним. Зокрема, у роботі з полоненими чи депортованими.

Зверніть увагу! 25 травня медійниці та громадські організації опублікували відкрите звернення до Людмили Денісової із вимогою коригувати комунікацію про статеві злочини під час війни. Наголошувалось на тому, що подібні злочини не можуть висвітлюватись сенсаційно, із надмірною деталізацією.

Денісова вважає своє звільнення незаконним

Омбудсменка каже, нібито владу не влаштовує її проактивність, зокрема щодо збору інформації на тимчасово окупованих територіях.

Денісова також заявила про тиск з боку влади та назвала своє звільнення незаконним. Мовляв, є певні невідповідності згідно із законами воєнного часу.

Додамо, що призначили на посаду Денісову 15 березня 2018 року терміном на 5 років. Її повноваження мали закінчитись у березні 2023 року.

Кого можуть призначити замість Денісової

Радіо Свобода з посиланням на власні джерела пише, що станом на 30 травня Верховній Раді офіційно не пропонувалися жодні можливі кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини замість звільненої Денісової.

на посаді омбудсмена хочуть бачити депутата від фракції "Слуга народу" 31-річного Олександра Качуру,

або нинішню уповноважену Президента з питань забезпечення прав захисників України 41-річну Альону Вербицьку.

водночас на цю посаду також розглядають Мар'яну Безуглу та Миколу Тищенка.

Однак, є питання з віковим цензором.

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