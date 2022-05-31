Якраз сьогодні, 31 травня, відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України. Народний депутат від фракції "Голос" повідомив, що в порядку денному з'явиться й питання про звільнення омбудсвуменки.

До теми Главою Координаційного штабу щодо полонених призначили начальника ГУР Буданова

Про те, що депутати вже зібрали підписи про висловлення недовіри Людмилі Денісовій, повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Про те, що Уповноваженого з прав людини хочуть замінити, 30 травня повідомила сама Денісова. Вона дізналася, що депутати збирають підписи про оголошення їй недовіри та відсторонення від посади. Омбудсвуменка стверджує, що звільнити її вирішили нібито після наради у президента.

Новина доповнюється...