Депортація дітей з України: як уряд Лукашенка брав участь у воєнному злочині

Білоруський уряд, ймовірно, брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України. Про це мовиться в попередньому звіті білоруських опозиційних лідерів у вигнанні.

Варто зауважити, що окупанти незаконно вивезли до Росії понад 19 тисяч дітей. І це лише підтверджені випадки.

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Білоруський уряд звинувачують у причетності до депортації дітей з України

Національний антикризовий штаб, який опонує уряду самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка, заявив, що 2150 українських дітей, зокрема дітей-сиріт у віці від 6 до 15 років, були вивезені до так званих таборів відпочинку та санаторіїв на білоруській території.

За українськими даними, з початку повномасштабного кремлівського вторгнення в лютому минулого року до Росії незаконно вивезли близько 20 тисяч дітей. Деяких з них навіть віддали на "всиновлення".

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Випадки усиновлення українських дітей

Уповноважена Путіна з прав дитини Марія Львова-Бєлова 4 квітня 2023-го публічно визнала, що "всиновила" хлопчика з Маріуполя. Відповідну заяву поширили пропагандистські ЗМІ. На оприлюдненому відео Львова-Бєлова цинічно називає малюка "своєю дитиною".

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Владіміра Путіна і Львової-Бєлової за двома пунктами звинувачення у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконним переміщенням українських дітей до Росії.

За рішенням МКС, їх зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут та визнали юрисдикцію МКС. Ордер на арешт російських президента та омбудсменки діятиме до кінця їхнього життя.

Генпрокурор України Андрій Костін розповів, що кремлівський диктатор має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Тобто за межами Росії його повинні заарештувати та передати до суду.



Скільки українських дітей поранила, вбила або депортувала Росія / Інфографіка 24 Каналу