В ефірі новинного телемарафону уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець розповів, що росіяни не хочуть повертати дівчинку в Україну, тому відкрили проти неї судову справу.

Дивіться також Росія незаконно всиновлює українських дітей, але повернути їх буде складно, – дитячий Омбудсмен

Цинічний вчинок від російських воєнних злочинців

Лубінець розповів, що росіяни викрали дівчинку з тимчасово окупованої території та свідомо тривають її в полоні. Коли Україна розпочала кроки для того, аби повернути її, то окупанти відкрили проти дитини кримінальне провадження.

Ми показали (на засіданні Радбезу ООН) фото цієї дівчинки. Їй 14 років, і її забрали абсолютно свідомо росіяни. Вони свідомо її тримають фактично у полоні. Бо коли ми почали займатися питанням її повернення додому, то Росія нібито відкрила там кримінальне провадження проти неї,

– сказав він.

Крім цього, росіяни цинічно стверджують, що не повернуть дитину до завершення "судової справи". Відомо, що дівчинку без дозволу батьків оглядали медики, а тепер до неї не допускають інших українських дітей.

Тільки вдумайтеся у цинізм: мама в Україні, вона розшукує свою дитину, і росіяни, знаючи це, вигадують якусь судову справу – лише для того, щоб не віддати українську дівчинку,

– сказав він.

Лубінець вимагає створення спеціальної місії ООН

Лубінець наголосив, що "глибокого занепокоєння" ООН недостатньо. Потрібно створити дієвий механізм для повернення додому депортованих Росією дітей. До прикладу, спеціальну місію, яка б поїхала і забрала українських дітей з території країни-агресора.

Довідка. На сьогодні зафіксовано 19 393 випадків депортації українських дітей до Росії. Однак це лише офіційно встановлені цифри. Насправді росіяни могли викрасти 200 – 300 тисяч українських дітей.