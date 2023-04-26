Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, як російські загарбники, порушуючи норми міжнародного права, депортують українських дітей, незаконно передають їх на усиновлення.

Повний текст інтерв'ю Росія краде і психологічно ґвалтує наших дітей, – інтерв'ю з уповноваженою президента Герасимчук

Вона пояснила, що росіяни чудово розуміють, що це незаконна процедура усиновлення. Адже, у багатьох дітей є рідні та близькі, у багатьох і батьки живі, але перебувають на тимчасово окупованих територіях, не можуть дати звістку про себе.

Крім того, є батьки, які, можливо, перебувають у полоні, а дітей відправляють до прийомних сімей, незаконних усиновлювачів, намагаючись стерти їхню ідентичну приналежність.

Досить складно буде повернути цих дітей. Особливо, коли ми говоримо про маленьких, які не пам'ятають, звідки вони і що. Проте я думаю, що Україна знайде і поверне кожну дитину,

– наголосила Дар'я Герасимчук.

Уповноважена також переконана, що кожен, хто приклав свою руку до цього злочину, понесе покарання.



Скільки українських дітей поранила, вбила або депортувала Росія / Інфографіка 24 Каналу

Випадки усиновлення українських дітей

4 квітня 2023-го уповноважена Путіна з прав дитини Марія Львова-Бєлова публічно визнала, що "всиновила" хлопчика з Маріуполя. Відповідну заяву поширили пропагандистські ЗМІ. На оприлюдненому відео Львова-Бєлова цинічно називає хлопчика "своєю дитиною".

До слова, Гаазький трибунал, видав ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої російського президента у справах дитини Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій.