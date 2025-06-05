Про це заявив Володимир Зеленський під час брифінгу 4 червня, повідомляє 24 Канал.
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Зеленський про країни, які хоче окупувати Росія
Президент наголосив, що країни-партнери мають тиснути на Росію, а не чекати готовності Путіна почати мирні переговори. Український лідер констатував, що кремлівський диктатор не хоче жодного миру.
Тільки ультиматуми й тільки повна окупація України, а також білоруської, молдовської, литовської, латвійської території. Казахстан, як мені здається, може бути ближче "на черзі". Не дай Боже, звісно, але ми говоримо про загрози. Також є загроза для Польщі,
– заявив Володимир Зеленський.
Глава держави розповів, що нещодавно обговорював це питання під час зустрічі з президентом Румунії. Український лідер констатував: усі розуміють, що може бути окупація Молдови. І тоді російські загарбники одразу ж опиняться на кордоні Румунії.
"Це може бути дуже швидко. І тому нам не треба очікувати того часу, коли Путін буде готовий до миру. Потрібно тиснути: тоді, можливо, буде мир", – підкреслив Зеленський.