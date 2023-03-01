Не вистачило сил: якими могли бути наслідки висадки російського десанту в Одесі

На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти намагалися висадити десант в Одесі. На щастя, відчайдушні спроби ворога успіхом не увінчалися.

Річ у тім, що загарбники розраховували на доволі сильний операційний темп. Вони мали намір досить швидко опановувати наші території. Про це 24 Каналу розповів заступник начальника Військово-морських сил ЗСУ України (у 2004 – 2020 роках) Андрій Риженко.

До теми Хотіли висадити десант біля "Олімпійського", – Буданов, Резніков, Залужний про плани окупантів

За якої умови росіяни мали б успіх

Як зауважує Риженко, навіть 24 лютого о 6 ранку була інформація про те, що росіяни с висадили десант в Одесі та Маріуполі. Але такого не було. Перша спроба висадки десанту відбулася 1 березня. Але 810 бригада морської піхоти відмовилася висаджуватися і кораблі повернулися в Севастополь. Хоча їх фактично можна було побачити в Одесі. Загалом у березні було три спроби.

З часом росіяни почали розуміти, що початкові плани не реалізуються. Десант в Одесі міг би бути більш-менш успішним, якби окрім сил з моря по Одесі працювали сили зі східного напрямку – для цього потрібно було взяти Миколаїв і активізувати сили так званого Придністров'я, де є російський контингент,

– пояснив фахівець.

Тоді могло б йтися про осаду Одеси й таке інше. Це був щонайменше посилений батальйон морської піхоти, адже підходило 6 великих десантних кораблів з кораблями забезпечення.

Перш за все, діяла наша берегова артилерія. Коли росіяни з'ясували, що в нас є ракетні комплекси, вони відмовилися від цього і почали полювання за нашими об'єктами, які розташовані на березі. Це чітко демонструють удари ворога ракетами Х-59 по Одещині,

– наголосив Риженко.

Він зауважив, що російські кораблі досить старі, ППО у них фактично немає. Вона наявна хіба у новітніх фрегатів серії "Адмірал". Так, окупанти розуміли, що більшість кораблів не дійдуть до нашого узбережжя. Крім того, спрацювали міни.

"Це дозволило нам сконцентрувати сили на напрямках, які могли бути потенційно використані для висадки. Усе це не дозволило росіянам реалізувати свої плани. Хоча вони прислали в Чорне море додатково 6 десантних кораблів з північного та балтійського флотів для посилення угрупування й висадки десанту", – підсумував Андрій Риженко.