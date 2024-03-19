У ВМС розповіли, чому росіяни відмовилися від висадки десанту під Одесою

Україна змогла відтіснити російський флот у північно-західній частині Чорного моря, тож ворожі кораблі були змушені триматися якомога далі від наших берегів. Як це вдалося – розповів командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа у сюжеті "Боротьба за море" телерадіостудії МО України "Бриз".

Раніше Наталія Гуменюк розповіла про ті напрямки, які є десантно небезпечними. ЗСУ укріплюють фортифікації на правому березі Дніпра після зими.

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Окупанти справді збиралися висадити десант

Дійсно, десант готувався до висадки, було сформовано велике десантне угруповання, до якого увійшли кораблі не тільки Чорноморського флоту, але й Балтійського, Північного флоту, Каспійської флотилії, а також підготовлений склад кораблів вогневої підтримки, кораблів, які були задіяні і зараз задіяні до завдання ракетних ударів по всій території України,

– розповів командувач.

Серед суден були носії "Калібрів", підводні човни, надводні кораблі, фрегати, ракетні катери, кораблі ізоляції району, які здійснили ізоляцію північно-західної частини Чорного моря.

Чому росіяни відмовилися від ідеї десантуватися

За словами Неїжпапи, висадка морського десанту – найскладніша операція на морі. До неї залучають не тільки десантні кораблі, які безпосередньо везуть морську піхоту, а і кораблі вогневої підтримки, протимінні кораблі, авіацію, яка здійснює повітряне прикриття.

Ця потужна операція об'єднує всі роди флоту і не тільки флоту. До неї, як правило, вдаються, коли є певний успіх на суходолі.

Загарбники розраховували, що зможуть просунутися уздовж Буга, обходячи Миколаїв у північно – північно-західному напрямку для того, щоб взяти Одеський регіон в кільце. Якби вони змогли налагодити логістику сухопутного угруповування в цьому напрямку, то наступним кроком була б висадка морського десанту.

Росіяни грали м'язами, мовляв, вони здатні десантуватися. Але розуміли, що Україна готується протидіяти висадці морського десанту, і підрозділи ЗСУ перебувають на узбережжі.

Як ЗСУ протидіяли висадці російського десанту у 2022 році / Скриншоти 24 Каналу

Окупанти сподівалися, що своїми оманливими діями не дадуть командувачу угруповання перекинути сили та засоби протидесантної оборони на східніший напрямок. Але їм не вдалося обманути українців. До того ж тоді ЗСУ вразили крейсер "Москва" – і ворог зрозумів, що його панування на морі скінчилося.

Ми готові завжди захистити свою державу, як би важко це не було. Збройні сили разом з побратимами інших Сил оборони зробили майже неможливе, і зараз у північній частині Чорного моря ви не побачите жодного військового корабля Росії. (...) Усі носії крилатих ракет "Калібр" – майже всі – покинули тимчасову головну базу Чорноморського флоту в Севастополі. Це наша база,

– підсумував командувач ВМС.

Ворог продовжує спроби висадити десант

Нещодавно росіяни спробували висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту. Сили оборони привітали їх вогнем. Як усе відбувалося – читайте тут.