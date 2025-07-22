Хитрий лайфхак, як створити приховану зону зберігання у маленькому просторі

У невеликому приміщенні часто складно боротися з безладом. Здається, що речі просто нікуди подіти. Саме тому варто шукати нестандартні способи, як максимально ефективно використати доступний простір. Простий елемент на кшталт штори чи жалюзі може стати рішенням.

Алькови – це ті зони в оселі, які ми часто ігноруємо у пошуках місця для зберігання. Ці невеликі заглиблення в стіні можуть бути занадто маленькими для дивана чи телевізійної тумби, але ідеально підходять для облаштування власної міні-комори, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як створити приховану зону для зберігання?

Головне – закрити цю зону так, щоб вона мала гармонійний вигляд й водночас ховала всі речі.

Чудовий спосіб перетворити невикористовуваний простір на функціональний куточок для зберігання – повісити на відкриту нішу віконну завісу. Це може бути як штора, так і жалюзі чи навіть декоративне полотно.

Щоб реалізувати цей лайфхак, підберіть матеріали, які пасують до загального стилю вашого інтер'єру. Якщо ви хочете м'якого і затишного вигляду – оберіть штору. Тим часом жалюзі чудово підійдуть для нейтрального та природного вигляду.

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Після того, як оберете матеріал, настав час його встановити. Варто почати із вимірювання отвору та вирішити, чи хочете залишати зазори зверху або знизу. Потім закріпити розпірну штангу або прикріпити жалюзі до стіни.

Не забудьте подумати, як вам буде зручно діставати речі з алькова. Якщо ви використовуєте штори, можна навіть зробити подвійні панелі та додати зав'язки з боків – щоб ніша була на вигляд як справжнє вікно.

Такі маленькі ніші – це ті "мертві зони" в оселі, які ідеально підходять для зберігання сезонного одягу, настільних ігор чи інших незграбних речей, не захаращуючи простір.