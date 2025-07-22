Альковы – это те зоны в доме, которые мы часто игнорируем в поисках места для хранения. Эти небольшие углубления в стене могут быть слишком маленькими для дивана или телевизионной тумбы, но идеально подходят для обустройства собственной мини-кладовой, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как создать скрытую зону для хранения?

Главное – закрыть эту зону так, чтобы она имела гармоничный вид и одновременно прятала все вещи.

Отличный способ превратить неиспользуемое пространство в функциональный уголок для хранения – повесить на открытую нишу оконную завесу. Это может быть как штора, так и жалюзи или даже декоративное полотно.

Чтобы реализовать этот лайфхак, подберите материалы, которые подходят к общему стилю вашего интерьера. Если вы хотите мягкого и уютного вида – выберите штору. Между тем жалюзи прекрасно подойдут для нейтрального и естественного вида.

Скрытое хранение своими руками: смотрите видео

После того, как выберете материал, пришло время его установить. Стоит начать с измерения отверстия и решить, хотите ли оставлять зазоры сверху или снизу. Затем закрепить распорную штангу или прикрепить жалюзи к стене.

Не забудьте подумать, как вам будет удобно доставать вещи из алькова. Если вы используете шторы, можно даже сделать двойные панели и добавить завязки по бокам – чтобы ниша была на вид как настоящее окно.

Такие маленькие ниши – это те "мертвые зоны" в доме, которые идеально подходят для хранения сезонной одежды, настольных игр или других неуклюжих вещей, не загромождая пространство.