Простір, гідний корони: яка на вигляд кухня-вітальня моделі Анни Неплях

"Міс Україна – Всесвіт" Анна Неплях мешкає в елітній квартирі за 11 мільйонів гривень. Оселя моделі виконана у трендовому стилі "тиха розкіш".

Модель Анна Неплях під час екскурсії своїм помешканням продемонструвала, зокрема, велику кухню-вітальню, яка вражає витонченим поєднанням мінімалізму та елегантності, передає 24 Канал.

Дивіться також Створила "тропічний рай" в оселі: як незвичне крісло змінило вигляд вітальні акторки Емі Шумер

Кухня-вітальні "Міс Україна – Всесвіт"

Інтер'єр кухні-вітальні є стильним, сучасним і гармонійно збалансованим. Простір продуманий до дрібниць: тут поєднується функціональність кухонної зони з комфортом для відпочинку. Основу дизайну формує тепла природна палітра – ніжні бежеві й кремові відтінки, глибокі дерев'яні акценти та м'яке освітлення.

Кухня, інтегрована в нішу, є дуже акуратно й сучасна. Вона компактна, але максимально функціональна: світлі фасади без ручок, кам'яна стільниця та мармуровий фартух утворюють цілісний, візуально легкий образ. Простір доповнює чорна вбудована техніка, яка врівноважує світлу палітру й додає глибини. Біля кухонної зони розташований обідній стіл із оксамитовими стільцями кольору теракоти – теплий і водночас розкішний акцент.

Кухонна частина кімнати / Скриншот

Вітальня частина облаштована великим м'яким диваном у нейтральному відтінку з розсипом декоративних подушок у помаранчевому, бордовому та зеленому кольорах. Вони додають простору характеру й кольорової гри. Розташування дивана біля панорамного вікна дозволяє насолоджуватися видом на сучасне міське подвір'я з балконом і зеленими квітниками.

На столику перед диваном – стильні аксесуари та квіти, що підтримують атмосферу продуманого затишку.

Увагу привертає освітлення: кілька підвісних світильників у формі кругів із м'яким теплим світлом є футуристичними на вигляд й додають об'єму стелі. Лінійні вбудовані лампи завершують образ і підкреслюють геометрію простору.

Вітальна частина / Скриншот

У вітальній частині також є телевізійна зона з лаконічною тумбою. Над телевізором – полиця з ілюстраціями та мотиваційним постером, що додає інтер'єру особистого характеру й настрою.

По боках від телевізора – симетрично розміщені колонки, які разом із декоративними елементами створюють візуально збалансовану композицію. Ваза з об'ємним букетом троянд вносить у простір живу емоцію та відчуття доглянутості. Стіну прикрашають ненав'язливі декоративні молдинги, які додають глибини та структури, при цьому не порушуючи загальної стриманої палітри.

У кутку – дзеркальні шафи, що візуально розширюють простір і відображають природне світло з панорамних вікон.