"Брудна" кухня – тренд 2025 року: чому вона потрібна кожному

"Брудна кухня" – це новий термін у світі дизайну інтер'єру. Це зовсім не про захаращене або занедбане приміщення для приготування їжі. Насправді це те, що часто називають "запасною кухнею" – додатковим простором для виконання менш естетичних кухонних завдань.

"Брудна кухня" – це відгук на недавній тренд прихованих запасних кухонь, де зберігається весь кухонний безлад (брудний посуд, неестетичне кухонне приладдя) та проробляються усі етапи приготування їжі, які не варто виставляти на показ, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Для чого потрібна "брудна кухня"

По суті, це додатковий простір біля основної кухні, де можна заховати брудний посуд, зберігати громіздкий кухонний інвентар та готувати їжу окремо від зони прийому гостей і трапез.

Оскільки весь процес приготування їжі (і безлад) прихований, основна кухня може залишатися ідеальним простором для прийому гостей, а не лише робочою зоною. Це особливо важливо в інтер'єрах з відкритим плануванням, де кухня завжди на виду.

Запасна кухня може виконувати безліч функцій – від додаткового місця для приготування їжі до комори, пральні або просто місця для зберігання. Головне – щоб у ній були великі мийки, холодильник, зона для готування та зберігання продуктів.

"Брудна кухня" – тренд 2025 року / Фото Olive & Barr

Як облаштувати брудну кухню у себе вдома

"Брудна кухня" – не для всіх. Якщо реалізовувати цю ідею у повному обсязі, вона може обійтися у значну суму, особливо якщо ви хочете, щоб вона відповідала стилю вашої основної кухні.

Є ще одна проблема – простір. Більшість людей мають відносно невеликі кухні, тому виділити додаткову зону для окремої кухні – завдання не з простих. Проте є способи адаптувати цей тренд до вашого дому.

Якщо у вас є підсобне приміщення, це чудова можливість перетворити його не тільки на зону для зберігання і прибирання, а й для приготування їжі.

Підсобні приміщення зазвичай містять мийку та пральні пристрої, але ви можете піти далі й додати невелику духовку або мікрохвильову піч із функцією приготування. Чайник або аерофритюрниця теж стануть корисними доповненнями, перетворюючи приміщення на повноцінну кухню.