"Грязная кухня" – это отклик на недавний тренд скрытых запасных кухонь, где хранится весь кухонный беспорядок (грязная посуда, неэстетичные кухонные принадлежности) и проделываются все этапы приготовления пищи, которые не стоит выставлять на показ, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Для чего нужна "грязная кухня"

По сути, это дополнительное пространство возле основной кухни, где можно спрятать грязную посуду, хранить громоздкий кухонный инвентарь и готовить еду отдельно от зоны приема гостей и трапез.

Поскольку весь процесс приготовления пищи (и беспорядок) скрыт, основная кухня может оставаться идеальным пространством для приема гостей, а не только рабочей зоной. Это особенно важно в интерьерах с открытой планировкой, где кухня всегда на виду.

Запасная кухня может выполнять множество функций – от дополнительного места для приготовления пищи до кладовой, прачечной или просто места для хранения. Главное – чтобы в ней были большие мойки, холодильник, зона для готовки и хранения продуктов.

"Грязная кухня" – тренд 2025 года / Фото Olive & Barr

Как обустроить грязную кухню у себя дома

"Грязная кухня" – не для всех. Если реализовывать эту идею в полном объеме, она может обойтись в значительную сумму, особенно если вы хотите, чтобы она соответствовала стилю вашей основной кухни.

Есть еще одна проблема – пространство. Большинство людей имеют относительно небольшие кухни, поэтому выделить дополнительную зону для отдельной кухни – задача не из простых. Однако есть способы адаптировать этот тренд к вашему дому.

Если у вас есть подсобное помещение, это прекрасная возможность превратить его не только в зону для хранения и уборки, но и для приготовления пищи.

Подсобные помещения обычно содержат мойку и стиральные устройства, но вы можете пойти дальше и добавить небольшую духовку или микроволновую печь с функцией приготовления. Чайник или аэрофритюрница тоже станут полезными дополнениями, превращая помещение в полноценную кухню.