Фотограф Кароль Пуаро решила обновить свою старую кухню. Результат ремонта поразил дизайнеров, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Как лучше всего укладывать плитку на маленькой кухне

Невероятное перевоплощение старой кухни

По словам женщины, до ремонта ее кухня была типичной встроенной кухней в стиле 'кантри' конца 80-х, которая фактически разваливалась. Она имела обычные ламинированные столешницы, шкафы из МДФ и встроенную технику. Поэтому пространство пришлось полностью демонтировать. Кароль избавилась не только от кухонной мебели, но и снесла потолок и даже заменила штукатурку на стенах. Гипсовая штукатурка была заменена на известковый, а ламинатный пол – на фарфоровую плитку.

Как кухня Пуаро выглядела до ремонта / Фото Кароль Пуаро

Полное демонтаж старой кухни позволило Пуаро сосредоточиться на создании качественного, вневременного пространства, отвечающего ее потребностям. Но ремонт не прошел без трудностей.

Так, после утверждения дизайна кухни возникли новые проблемы, которые могли обернуться катастрофой.

Мы обнаружили фальшстену с одной стороны кухни, что влияло на общие размеры. Поскольку было слишком поздно менять планы, мой талантливый столяр создал две полочки для специй с обеих сторон плиты, чтобы 'растянуть' мебель к стенам,

– рассказала Кароль.

Но каждый вызов и тяжелый труд окупились. Обновленная кухня разительно отличается от того, что было раньше. Она традиционная, но не устаревшая, наполнена теплом и визуальным интересом без ощущения перегруженности.

Как кухня выглядела до ремонта / Фото Кароль Пуаро

"Я бы сказала, что стиль в целом достаточно французский. Напольная плитка, отдельно стоящая плита вместо встроенной, массивная известняковая мойка, привезенная из Франции, с занавесом под ней – все это придает завершенный вид", – говорит Пуаро.

Благодаря каким изменениям кухня стала привлекательной

В этой кухне много красивых элементов, которые идеально гармонируют между собой. Серые нижние шкафы формируют основу пространства, а белые столешницы добавляют классичности.

Отказ от подвесных шкафов сделал пространство более открытым и традиционным – и одновременно освободил место для аутентичных аксессуаров в стиле французского кантри.

Обновленная кухня с разных ракурсов / Фото Кароль Пуаро

Простой белый кафельный фартук стал еще интереснее благодаря латунному держателю для кастрюль, который протянулся вдоль всей стены. Он не только служит местом для хранения медной посуды, но и добавляет возможность вешать корзины, кухонную утварь и пучки сушеных трав.

Еще одним замечательным элементом стала полка над ним, которая не только обеспечивает дополнительное место для хранения, но и позволяет выставить стильный винтажный декор.

Но именно напольная плитка играет ключевую роль в создании глубокого, текстурированного эффекта. Ее сдержанный, классический узор добавляет выразительности и гармонично объединяет пространство. Простая плитка также подошла бы, но помещение имело бы более пустой вид.

Если есть одна деталь, которую нельзя обойти вниманием, то это кухонная мойка. "Если бы мне пришлось выбрать любимый элемент, это была бы мойка", – говорит Кароль. Эта массивная каменная конструкция безупречно вписывается в кухонные столешницыи, добавляя текстуры и глубины.

Оригинальным элементом на новой кухне является мойка / Фото Кароль Пуаро

Под ней, вместо привычных дверцы шкафа, использована тканевая завеса, что добавляет мягкости и обеспечивает легкий доступ к хранению. Латунный карниз для шторы прекрасно сочетается со смесителем, усиливая традиционный вид.

Но невозможно не упомянуть и об окне. Его деревянная рама окрашена в яркий зеленый цвет – неожиданное решение, которое, кажется, не должно гармонировать с общим стилем кухни. Однако, наоборот, оно добавляет уникальности и подчеркивает характер жителей дома.

Последний штрих, что делает это пространство совершенным, – это стол в центре кухни. Очевидным выбором для этой планировки была бы установка кухонного острова, но Кароль пошла другим путем. Она выбрала большой традиционный кухонный стол – тренд, который набирает популярность и является вневременным решением.

Традиционный кухонный стол добавляет пространству особого шарма / Фото Кароль Пуаро

Такой вариант создает более социальную, уютную атмосферу, превращая кухню в место для общения, отдыха и наслаждения домашними блюдами в кругу близких.