Речь идет о горизонтальной укладке плитки в шахматном порядке, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как визуально расширить кухню с помощью плитки

Этот трюк лучше всего работает с маленькими или средними по размеру плитками, но не с большими. Большие плитки в маленькой кухне могут создавать ощущение тесноты, а не простора. Также лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам плитки. Они отражают больше света, что способствует визуальному увеличению помещения. Лучшими цветами плитки для кухонного фартука в маленькой кухне является белый, бежевый, песочный, серый и оттенок слоновой кости.

Плитка в светлом цвете на маленькой кухне / Фото Edmund Barr

Горизонтальная укладка плитки – не единственный секрет создания эффекта просторной кухни. Этот прием можно совместить с другими дизайнерскими решениями. Например, светлую плитку можно комбинировать с темными стенами или мебелью для создания контраста. Оттенки синего, серого и зеленого добавят цветового акцента, не делая кухню слишком темной и тесной.

Еще один способ сделать кухню более просторной – установить шкафы до потолка. Это не только создаст иллюзию большего пространства, но и добавит место для хранения, избавив от необходимости убирать пыль с верхних полок. Также можно рассмотреть открытые полки, которые гармонично сочетаются с горизонтальной укладкой плитки.

Наконец, важно поддерживать порядок на кухне. Беспорядок на столешнице может сделать кухню еще более тесной, а простая уборка лишних вещей уже существенно изменит вид помещения.