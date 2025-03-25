Йдеться про горизонтальне укладання плитки в шаховому порядку, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як візуально розширити кухню за допомогою плитки

Цей трюк найкраще працює з маленькими або середніми за розміром плитками, але не з великими. Великі плитки в маленькій кухні можуть створювати відчуття тісноти, а не простору. Також краще віддавати перевагу світлим відтінкам плитки. Вони відбивають більше світла, що сприяє візуальному збільшенню приміщення. Найкращими кольорами плитки для кухонного фартуха в маленькій кухні є білий, бежевий, пісочний, сірий і відтінок слонової кістки.

Плитка у світлому кольорі на маленькій кухні / Фото Edmund Barr

Горизонтальне укладання плитки – не єдиний секрет створення ефекту просторої кухні. Цей прийом можна поєднати з іншими дизайнерськими рішеннями. Наприклад, світлу плитку можна комбінувати з темнішими стінами чи меблями для створення контрасту. Відтінки синього, сірого та зеленого додадуть кольорового акценту, не роблячи кухню занадто темною і тісною.

Ще один спосіб зробити кухню просторішою – встановити шафи до стелі. Це не тільки створить ілюзію більшого простору, а й додасть місце для зберігання, позбавивши від необхідності прибирати пил з верхніх полиць. Також можна розглянути відкриті полиці, які гармонійно поєднуються з горизонтальним укладанням плитки.

Нарешті, важливо підтримувати порядок на кухні. Безлад на стільниці може зробити кухню ще більш тісною, а просте прибирання зайвих речей вже суттєво змінить вигляд приміщення.