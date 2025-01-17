Незалежно від того, чи ваш дім має сучасний, перехідний чи навіть трохи класичний стиль, рейкові плитки підійдуть для будь-якого з них, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

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У чому особливість плиток з рифленою поверхнею

Рейкові плитки мають горизонтальні або вертикальні канавки, що додають текстуру та глибину простору. Іноді їх називають плитками з рифленою поверхнею. Лінійні виступи створюють смугастий вигляд, який може створювати 3D ефект залежно від способу укладання та застосування.

Рейкові плитки – чудовий вибір для кухонного фартуха / Фото Pinterest

Сучасні тренди у дизайні орієнтовані на поєднання стилю та змісту, і рейкові плитки прекрасно підходять під цю концепцію.

Щоб визначити, який матеріал найкраще підходить для рифлених плиток або для поєднання з ними, зверніть увагу на такі варіанти, які підкреслюють унікальну красу їхньої рифленої структури.

Найкращим вибором може стати мармур з прожилками та вапняк, дерево, порцеляна та кераміка.

Дизайнери зазначають, що вертикально укладені рейкові плитки стануть справжньою окрасою простору, якщо їх продовжити до самих шаф. Для наявних архітектурних елементів, таких як вікна чи шафи, рекомендується використати поличку для плавного переходу.

Зверніть увагу! Вертикальні плитки зроблять простір вищим, а горизонтально укладені – ширшим.

Експерти також радять використовувати рифлені плитки із нейтральними кольорами та комбінувати із плоскими плитками.