Фотографка Кароль Пуаро вирішила оновити свою стару кухню. Результат ремонту вразив дизайнерів, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Неймовірне перевтілення старої кухні

За словами жінки, до ремонту її кухня була типовою вбудованою кухнею в стилі 'кантрі' кінця 80-х, яка фактично розвалювалася. Вона мала звичайні ламіновані стільниці, шафи з МДФ і вбудовану техніку. Тож простір довелося повністю демонтувати. Кароль позбулася не тільки кухонних меблів, а й знесла стелю та навіть замінила тинькування на стінах. Гіпсовий тиньк був замінений на вапняний, а ламінатна підлога – на порцелянову плитку.

Який вигляд кухня Пуаро мала до ремонту / Фото Кароль Пуаро

Повне демонтування старої кухні дозволило Пуаро зосередитися на створенні якісного, позачасового простору, що відповідає її потребам. Але ремонт не минув без труднощів.

Так, після затвердження дизайну кухні виникли нові проблеми, які могли обернутися катастрофою.

Ми виявили фальшстіну з одного боку кухні, що впливало на загальні розміри. Оскільки було надто пізно змінювати плани, мій талановитий столяр створив дві полички для спецій з обох боків плити, щоб 'розтягнути' меблі до стін,

– розповіла Кароль.

Але кожен виклик та важка праця окупилися. Оновлена кухня разюче відрізняється від того, що було раніше. Вона традиційна, але не застаріла, наповнена теплом і візуальним інтересом без відчуття перевантаженості.

Який вигляд кухня мала до ремонту / Фото Кароль Пуаро

"Я б сказала, що стиль загалом досить французький. Підлогова плитка, окремо розташована плита замість вбудованої, масивна вапнякова мийка, привезена з Франції, із завісою під нею – усе це додає завершеного вигляду", – каже Пуаро.

Завдяки яким змінам кухня стала привабливою

У цій кухні багато красивих елементів, які ідеально гармоніюють між собою. Сірі нижні шафи формують основу простору, а білі стільниці додають класичності.

Відмова від підвісних шаф зробила простір відкритішим і традиційнішим – і водночас звільнила місце для автентичних аксесуарів у стилі французького кантрі.

Оновлена кухня з різних ракурсів / Фото Кароль Пуаро

Простий білий кахельний фартух став ще цікавішим завдяки латунному тримачу для каструль, що простягнувся вздовж усієї стіни. Він не лише служить місцем для зберігання мідного посуду, а й додає можливість вішати кошики, кухонне начиння та пучки сушених трав.

Ще одним чудовим елементом стала полиця над ним, яка не тільки забезпечує додаткове місце для зберігання, а й дозволяє виставити стильний вінтажний декор.

Але саме підлогова плитка відіграє ключову роль у створенні глибокого, текстурованого ефекту. Її стриманий, класичний візерунок додає виразності та гармонійно об'єднує простір. Простіша плитка також підійшла б, але приміщення мало б порожніший вигляд.

Якщо є одна деталь, яку не можна оминути увагою, то це кухонна мийка. "Якби мені довелося вибрати улюблений елемент, це була б мийка", – каже Кароль. Ця масивна кам'яна конструкція бездоганно вписується у кухонні стільниці, додаючи текстури та глибини.

Оригінальним елементом на новій кухні є мийка / Фото Кароль Пуаро

Під нею, замість звичних дверцят шафи, використана тканинна завіса, що додає м'якості та забезпечує легкий доступ до зберігання. Латунний карниз для штори чудово поєднується зі змішувачем, підсилюючи традиційний вигляд.

Але неможливо не згадати і про вікно. Його дерев'яна рама пофарбована у яскравий зелений колір – несподіване рішення, яке, здається, не має гармоніювати із загальним стилем кухні. Однак, навпаки, воно додає унікальності та підкреслює характер мешканців будинку.

Останній штрих, що робить цей простір досконалим, – це стіл у центрі кухні. Очевидним вибором для цього планування було б встановлення кухонного острова, але Кароль пішла іншим шляхом. Вона обрала великий традиційний кухонний стіл – тренд, який набирає популярності і є позачасовим рішенням.

Традиційний кухонний стіл додає простору особливого шарму / Фото Кароль Пуаро

Такий варіант створює більш соціальну, затишну атмосферу, перетворюючи кухню на місце для спілкування, відпочинку та насолоди домашніми стравами у колі близьких.