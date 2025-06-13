Усередині кухні Брук Шилдс: акторка використала розумний метод зберігання, що оптимізує простір

Завжди, облаштовуючи кухню, домовласники думають над ефективними системами зберігання, щоб помістити все, що необхідно. Американська акторка Брук Шилдс точно знає, як це зробити.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Кухня Брук Шилдс

У своїй елегантно оформленій кухні в нейтральній колірній гамі знаменитість використовує високі вертикальні системи для зберігання у вигляді шаф, що сягають до самої стелі. Ці витончені шафи ефективно використовують зазвичай "мертвий простір" над шафами стандартного розміру, перетворюючи його на цінне місце для зберігання.

У компактних кухонних приміщеннях установлення таких шаф може ефективно збільшити місткість для зберігання речей.

Вертикальні системи зберігання на кухні – це революційний варіант для компактних приміщень, які пропонують як функціональність, так і естетичну привабливість,

– каже експерт з організації Sicotas Сара Го.

Крім того, коли йдеться про зберігання речей, які рідко використовуються, експерт радить розміщувати їх на більш високих полицях, а не нижче і глибше в шафах. На відміну від звичайних нижніх шаф, які можуть створювати глибокі, важкодоступні місця, вертикальне зберігання сприяє кращій видимості та доступності.