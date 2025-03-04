Тут жила кінодіва 1930-х років: відомий будинок у Каліфорнії продають за 6 мільйонів доларів

Дім зірки Голлівудської Золотої ери на узбережжі Каліфорнії виставлений на продаж. Розташований у Кармель-Хайлендс, цей будинок у стилі середини ХХ століття відкриває вид на Тихий океан з кожної кімнати.

Довгий час власницею будинку була голлівудська актриса Джоан Фонтейн, найбільш відома своїми ролями у фільмах Альфреда Гічкока "Ребекка" та "Підозра", за який вона отримала премію "Оскар". Фонтейн мешкала тут з 1984 року і до своєї смерті у 2013 році, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який всередині будинок, де мешкала геніальна Джоан Фонтейн

Саме зв'язок будинку з легендарною актрисою зацікавив Коко Вуд, яка разом із чоловіком Ларрі шукала житло в цьому районі. Попри те, що дім був у занедбаному стані, а сад потребував догляду, вона закохалася в нього. Її чоловік – архітектор, а сама Коко працює з дизайном інтер'єру, тож вони не злякалися виклику.

У 2014 році подружжя Вуд придбало будинок у спадкоємців Фонтейн за 2 мільйони доларів. Разом із нерухомістю вони отримали колекцію книг акторки та інші пам'ятні речі, зокрема копію її портретного живопису. Всі ці предмети залишаються в дерев'яній бібліотеці дому, де портрет Фонтейн висить над каміном.

Бібліотека, облицьована деревом, вшановує Фонтейн портретом актриси / Фото Шерман Чу, надано Tim Allen Properties

Вуд також додала до інтер'єру постер із зображенням Фонтейн під час отримання премії "Оскар". Його розмістили на стіні над столиком, де актриса тримала нагороду.

Збудований у 1965 році на пагорбі, будинок відкриває панорамний вид на океан з кожної кімнати. Особливо вражає західна тераса, яку нинішні власники відновили.

Вуд сказала, що іноді вони можуть побачити бризки китів з цього будинку / Фото Шерман Чу, надано Tim Allen Properties

Улюблене місце Вуд у будинку — це залитий світлом куточок для сніданку біля кухні із трьома великими вікнами.

Куточок для сніданку / Фото Шерман Чу, надано Tim Allen Properties

Будинок площею 437 квадратних метрів має 4 спальні, 4 ванні кімнати та одну ванну для гостей. Територія площею 0, 4 гектара огороджена, є окремий гараж на два автомобілі.

Жителі Кармель-Хайлендс отримують ключ від приватного пляжу, розташованого в пішій доступності від будинку. Дім розташований лише за близько 6,5 кілометра від міста Кармель-бай-зе-Сі, що дає змогу насолоджуватися приватністю, але водночас швидко дістатися до музеїв, магазинів і ресторанів.

Попри продаж будинку, Вуд і її чоловік залишаться мешкати в цьому районі — вони планують збудувати сучасний будинок поряд.

Будинок, де майже 30 років мешкала легенда кіно / Фото Шерман Чу, надано Tim Allen Properties