Долгое время владелицей дома была голливудская актриса Джоан Фонтейн, наиболее известна своими ролями в фильмах Альфреда Хичкока "Ребекка" и "Подозрение", за который она получила премию "Оскар". Фонтейн жила здесь с 1984 года и до своей смерти в 2013 году, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Какой внутри дом, где жила гениальная Джоан Фонтейн

Именно связь дома с легендарной актрисой заинтересовала Коко Вуд, которая вместе с мужем Ларри искала жилье в этом районе. Несмотря на то, что дом был в запущенном состоянии, а сад нуждался в уходе, она влюбилась в него. Ее муж – архитектор, а сама Коко работает с дизайном интерьера, поэтому они не испугались вызова.

В 2014 году супруги Вуд приобрели дом у наследников Фонтейн за 2 миллиона долларов. Вместе с недвижимостью они получили коллекцию книг актрисы и другие памятные вещи, в частности копию ее портретной живописи. Все эти предметы остаются в деревянной библиотеке дома, где портрет Фонтейн висит над камином.

Библиотека, облицованная деревом, чтит Фонтейн портретом актрисы / Фото Шерман Чу, предоставлено Tim Allen Properties

Вуд также добавила в интерьер постер с изображением Фонтейн во время получения премии "Оскар". Его разместили на стене над столиком, где актриса держала награду.

Построенный в 1965 году на холме, дом открывает панорамный вид на океан из каждой комнаты. Особенно впечатляет западная терраса, которую нынешние владельцы восстановили.

Вуд сказала, что иногда они могут увидеть брызги китов из этого дома / Фото Шерман Чу, предоставлено Tim Allen Properties

Любимое место Вуд в доме - это залитый светом уголок для завтрака возле кухни с тремя большими окнами.

Уголок для завтрака / Фото Шерман Чу, предоставлено Tim Allen Properties

Дом площадью 437 квадратных метров имеет 4 спальни, 4 ванные комнаты и одну ванную для гостей. Территория площадью 0, 4 гектара огорожена, есть отдельный гараж на два автомобиля.

Жители Кармель-Хайлендс получают ключ от частного пляжа, расположенного в пешей доступности от дома. Дом расположен всего в около 6,5 километрах от города Кармель-бай-зе-Си, что позволяет наслаждаться приватностью, но в то же время быстро добраться до музеев, магазинов и ресторанов.

Несмотря на продажу дома, Вуд и ее муж останутся жить в этом районе - они планируют построить современный дом рядом.

Дом, где почти 30 лет жила легенда кино / Фото Шерман Чу, предоставлено Tim Allen Properties