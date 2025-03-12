Клаудія Шиффер підкорила дизайнерів інтер'єром свого передпокою: що у ньому особливого

Використання природних матеріалів у передпокої – безпрограшний спосіб покращити загальний вигляд кімнати. Це на власному прикладі доводить відома модель Клаудія Шиффер.

Нещодавно модель та акторка поділилася фото свого передпокою в Instagram. На світлині можна побачити шкіряні перила її сходів, які чудово поєднуються з теплим дерев'яним покриттям сходинок і контрастують із металевими стійками. Яскраві підвісні картини Клаудії додають акценту на тлі білих стін, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому "родзинка" передпокою Шиффер

Сходи часто залишаються поза увагою, виконуючи лише практичну функцію – з'єднання поверхів. Однак приклад Клаудії Шиффер показує, що вони можуть стати справжньою окрасою інтер'єру та ключовим акцентом.

Який вигляд має передпокій супермоделі: дивіться фото

Оскільки сходи – перше, що бачать гості при вході, важливо використовувати їх як елемент, що задає атмосферу всього будинку. При виборі стилю сходів для сучасного інтер'єру варто звернути увагу на хромовані деталі або темне фарбоване дерево, тоді як натуральні дерев'яні сходи ідеально підійдуть для інтер'єру в стилі рустик або фермерського будинку.

Натуральні матеріали можуть бути використані не лише на сходах. Можна обрати ротанговий килим, шкіряну акцентну стільницю чи дерев'яний консольний столик. Також рослини є гарним природним декором, який додасть текстурної різноманітності будь-якому простору, незалежно від його розміру.

До слова, біофільний стиль є одним із найулюбленіших для дизайнерів.