Експерти розкрили, яку кімнату потрібно завжди прибирати першою

Однією з великих проблем, з якими стикається багато людей, коли вони беруться за велике прибирання, є питання, з чого почати. Професійний експерт Люсі Менсі радить розпочати з кухні.

Кухня є найкращим місцем для початку прибирання через те, що найчастіше там накопичується найбільша кількість мотлоху, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Як прибирати кухню

Кухня без зайвих речей не тільки покращує функціональність і безпеку, але й полегшує прибирання та організацію. Почавши з неї, ви створюєте впорядкований простір для приготування їжі та щоденних рутин, задаючи позитивний тон для прибирання решти дому. Добре організована кухня також може знизити рівень стресу та підвищити вашу продуктивність.

Люсі радить не братися за все одразу, а почати з маленького кроку, наприклад, зайнятися однією шафкою або ящиком.

Чиста кухня дасть енергію для прибирання у решті оселі / Фото Future PLC / Alasdair Macintosh

Ще одним хорошим місцем для початку є очищення кухонних поверхонь від зайвих речей, Коли стільниці вільні від зайвих предметів, кухня відразу здається чистішою і просторішою. Почніть з того, щоб прибрати непотрібні речі, залишаючи лише те, що використовуєте щодня. Ця проста зміна створить більш організований та ефективний простір, і весь процес прибирання буде легшим.