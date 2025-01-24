Кухня является лучшим местом для начала уборки из-за того, что чаще всего там скапливается наибольшее количество хлама, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Как убирать кухню

Кухня без лишних вещей не только улучшает функциональность и безопасность, но и облегчает уборку и организацию. Начав с нее, вы создаете упорядоченное пространство для приготовления пищи и ежедневных рутин, задавая позитивный тон для уборки остального дома. Хорошо организованная кухня также может снизить уровень стресса и повысить вашу производительность.

Люси советует не браться за все сразу, а начать с маленького шага, например, заняться одним шкафчиком или ящиком.

Чистая кухня даст энергию для уборки в остальном доме / Фото Future PLC / Alasdair Macintosh

Еще одним хорошим местом для начала является очистка кухонных поверхностей от лишних вещей, Когда столешницы свободны от лишних предметов, кухня сразу кажется чище и просторнее. Начните с того, чтобы убрать ненужные вещи, оставляя лишь то, что используете ежедневно. Это простое изменение создаст более организованное и эффективное пространство, и весь процесс уборки будет легче.