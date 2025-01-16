Позитивний простір в інтер'єрі: що це таке і чому дизайнери радять його дотримуватися

Під час планування дизайну інтер'єру важливо дотримуватися позивного простору у ньому. Лише так можна створити по-справжньому затишний та стильний дизайн.

Концепція позитивного простору

Уявіть стримано умебльовану кімнату, а тоді – переповнену меблями та деталями декору. Це допоможе вам зрозуміти концепцію позитивного простору. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Позитивний простір – це той простір у кімнаті, який займають меблі, освітлення, твори мистецтва та інші декорації. Як можна було здогадатися, у нього є протилежність – негативний простір. Це зона між меблями та декором. Баланс між цими просторами є надважливим, саме він визначає, який вигляд матиме кімната.

Концепція позитивного простору – це щось набагато більше, ніж вміст кімнати. Саме він створює фокусні точки та передає індивідуальність кімнати.

Без продуманого використання позитивного простору в дизайні інтер'єру кімната ризикує здаватися стерильною, позбавленою душі. Позитивний простір закріплює дизайн, забезпечуючи структуру, виражаючи стиль життя, мету та естетичний наратив мешканців,

– пояснила дизайнерка Еріка Маклейн.

Завдання полягає у тому, щоб позитивний простір мав продуманий вигляд. Кожен елемент декору й меблів має доповнювати один одного, розповідати певну історію, бути функціональним. Мовиться про те, аби не ставити будь-які декорації, усі вони – повинні мати значення.



Баланс позитивного і негативного простору в інтер'єрі / Фото Джулі Енн Берч

Дизайнери наполягають – позитивний і негативний простір завжди перебувають у діалозі й доповнюють один одного. Негативний простір дозволяє оку зупинитися, оскільки захаращена меблями й декораціями кімната була б візуально перенасиченою. Він також дозволяє сповна оцінити позитивний простір.