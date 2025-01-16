Концепция позитивного пространства

Представьте сдержанно меблированную комнату, а потом – переполненную мебелью и деталями декора. Это поможет вам понять концепцию позитивного пространства. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Позитивное пространство – это то пространство в комнате, которое занимает мебель, освещение, произведения искусства и другие декорации. Как можно было догадаться, у него есть противоположность – негативное пространство. Это зона между мебелью и декором. Баланс между этими пространствами является сверхважным, именно он определяет, как будет выглядеть комната.

Концепция позитивного пространства – это нечто гораздо большее, чем содержание комнаты. Именно оно создает фокусные точки и передает индивидуальность комнаты.

Без продуманного использования позитивного пространства в дизайне интерьера комната рискует казаться стерильной, лишенной души. Положительное пространство закрепляет дизайн, обеспечивая структуру, выражая стиль жизни, цель и эстетический нарратив жителей,

– объяснила дизайнер Эрика Маклейн.

Задача заключается в том, чтобы позитивное пространство имело продуманный вид. Каждый элемент декора и мебели должен дополнять друг друга, рассказывать определенную историю, быть функциональным. Говорится о том, чтобы не ставить любые декорации, все они – должны иметь значение.



Баланс положительного и отрицательного пространства в интерьере / Фото Джули Энн Берч

Дизайнеры настаивают – позитивное и негативное пространство всегда находятся в диалоге и дополняют друг друга. Негативное пространство позволяет глазу остановиться, поскольку загроможденная мебелью и декорациями комната была бы визуально перенасыщенной. Оно также позволяет сполна оценить позитивное пространство.