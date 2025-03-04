Мінімалізм, що зігріває: який вигляд має кухня Даші Квіткової

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася світлинами своєї кухні. У просторі зроблено акцент на поєднанні різних текстур, функціональному освітленні, природності та індивідуальності.

У 2023 році українська блогерка Даша Квіткова розлучилася з ведучим Нікітою Добриніним. Під час поділу майна Даші дістався будинок у селі Гатне на Київщині. Тоді зірка розповіла, що планує продати дім і купити квартиру, яка належатиме їхньому спільному сину Леву. Дівчина справді виставила будинок на продаж, а сама орендує квартиру у Києві, передає 24 Канал.

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Якою є кухня Даші Квіткової

Блогерка постійно викладає в Instagram світлини зі свого помешкання. Зокрема, вона часто показує кухню-студію, на якій зазвичай щось готує і рекламує.

Кухня Квіткової втілює сучасний мінімалізм із теплими природними нотами.

Який вигляд має кухня блогерки / Фото instagram.com/kvittkova

Стіни мають текстуроване сіре покриття, що імітує бетон або натуральний камінь. Їхня поверхня з дрібнозернистою структурою, з невеликими вкрапленнями світлих і темних відтінків надає простору глибини та природного ефекту. Матеріал, імовірно, вологостійкий і легко чиститься.

Дерев'яні фасади шаф додають затишку, а темний кам'яний фартух і стільниця створюють ефектний контраст. Чорна вбудована техніка і сантехніка, аксесуари гармонійно поєднуються з іншими елементами інтер'єру, надаючи простору стильний і вишуканий вигляд.

Освітлення у вигляді чорної лінійної люстри з чотирма світильниками надає кухні індустріального характеру та забезпечує рівномірне освітлення робочої зони.

Центральний стіл оформлений у простому, але елегантному стилі, доповнений тарілками з фруктами та букетом квітів, що створює атмосферу домашнього затишку. За столом розташовані великі вікна зі світлими шторами, які пропускають м'яке природне світло.

Кухня Квіткової з різних ракурсів / Фото Insragram блогерки

Теплі бежеві стіни та штори додають інтер'єру відчуття спокою та гармонії. Загалом, це ідеальний простір для сімейних обідів та затишних вечорів у колі близьких.

Також на кухонному фартуху можна побачити композицію з моментальних фото. У такий спосіб Квіткова повторює один із найбільших трендів в дизайні інтер'єру – надає йому індивідуальності.