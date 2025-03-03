Відома акторка Демі Мур поділилася в Instagram фото своєї кухні. На ньому видно стіну, заповнену дерев'яними шафами. Очевидно, що зірка надає перевагу використанню нефарбованих кухонних фасадів, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Демі Мур обирає натуральне дерево: у чому його переваги

Природний матеріал додає простору текстурної глибини та рустикального настрою, контрастуючи з металевими поверхнями сучасної техніки. За словами експертів, у дерев'яних шаф є багато плюсів.

Який вигляд має кухня акторки: дивіться фото

По-перше, дерево створює атмосферу затишку та елегантності. Нефарбовані шафи мають унікальну чарівність, яка підкреслює природну красу та позачасовий дизайн. Вони дозволяють текстурі та волокнам дерева сяяти.

Окрім естетики, дерево – це також міцний і практичний матеріал. Нефарбовані шафи, оброблені захисним покриттям, надзвичайно довговічні. На відміну від фарбованих фасадів, вони менш схильні до відколів і зношування. Натуральне покриття легко освіжити маслом або воском, зберігаючи його красу протягом багатьох років.

Ще одна перевага – унікальність. Не існує двох однакових шматків дерева. Малюнок волокон і текстура роблять кожен гарнітур неповторним. Це додає кухні особливого характеру, який неможливо відтворити у фабрично фарбованих шафах.

Демі Мур обрала деревину середнього відтінку. Експерти зазначають, що світлі варіанти підходять для яскравих просторів, тоді як темний дуб створює глибокий і атмосферний ефект.

Щоб підкреслити природність шаф, варто доповнити їх іншими натуральними матеріалами. Наприклад, стільницями з каменю або масиву посилять органічний стиль. Для гармонії можна використати фартух із плитки в природних тонах. А також додати елементи, які підкреслять теплоту простору: горщики з травами, дерев'яні обробні дощечки, плетені кошики. Відкриті полиці з необробленого дерева теж можуть стати стильним і функціональним акцентом.

Вибір на користь натурального дерева – це рішення, що поєднує красу, довговічність та унікальність і робить кухню справді особливою.