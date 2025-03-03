Известная актриса Деми Мур поделилась в Instagram фото своей кухни. На нем видно стену, заполненную деревянными шкафами. Очевидно, что звезда предпочитает использовать неокрашенные кухонные фасады, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Деми Мур выбирает натуральное дерево: в чем его преимущества

Природный материал добавляет пространству текстурной глубины и рустикального настроения, контрастируя с металлическими поверхностями современной техники. По словам экспертов, у деревянных шкафов есть много плюсов.

Как выглядит кухня актрисы: смотрите фото

Во-первых, дерево создает атмосферу уюта и элегантности. Неокрашенные шкафы имеют уникальное очарование, которое подчеркивает природную красоту и вневременной дизайн. Они позволяют текстуре и волокнам дерева сиять.

Кроме эстетики, дерево – это также прочный и практичный материал. Неокрашенные шкафы, обработаны защитным покрытием, чрезвычайно долговечны. В отличие от крашеных фасадов, они менее подвержены сколам и износу. Натуральное покрытие легко освежить маслом или воском, сохраняя его красоту на протяжении многих лет.

Еще одно преимущество – уникальность. Не существует двух одинаковых кусков дерева. Рисунок волокон и текстура делают каждый гарнитур неповторимым. Это придает кухне особый характер, который невозможно воспроизвести в фабрично окрашенных шкафах.

Деми Мур выбрала древесину среднего оттенка. Эксперты отмечают, что светлые варианты подходят для ярких пространств, тогда как темный дуб создает глубокий и атмосферный эффект.

Чтобы подчеркнуть естественность шкафов, стоит дополнить их другими натуральными материалами. Например, столешницами из камня или массива усилят органический стиль. Для гармонии можно использовать фартук из плитки в природных тонах. А также добавить элементы, которые подчеркнут теплоту пространства: горшки с травами, деревянные разделочные дощечки, плетеные корзины. Открытые полки из необработанного дерева тоже могут стать стильным и функциональным акцентом.

Выбор в пользу натурального дерева – это решение, сочетающее красоту, долговечность и уникальность и делает кухню действительно особенной.