Певица неоднократно делилась фотографиями своего дома в Instagram, передает 24 Канал.

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Какая у Дорофеевой кухня – студия

Квартира звезды имеет открытую планировку. Кухня у нее совмещена с гостиной. На фоне этого пространства певица часто позировала, в том числе для рекламы.

Дорофеева рекламирует мобильный телефон и показывает свою кухню: смотрите видео

Дорофеева сидит на столешнице / Фото nadadorofeeva

Кухня певицы / Фото nadadorofeeva

На видео, а также на двух других фото, можно заметить, что кухня певицы выполнена в черном цвете. Также присутствуют темно-серые оттенки, придающие помещению глубины и элегантности. Столешница – черная, вероятно, из камня или кварца, имеет матовое покрытие.

Газовая плита, кастрюля и вытяжка говорят о хорошо продуманной кухонной среде. Холодильник – встроенный в шкаф – отвечает принципам минимализма.

Кухня не перегружена деталями. На стене висит абстрактный рисунок., который делает пространство более живым. Отдельное внимание привлекает синяя ваза с сушеницами, которая создает интересный акцент.

Кухня переходит в гостиную / Фото Инстаграм певицы

Кухня певицы плавно переходит в гостиную. Стена с деревянными панелями придает уют, а металлическая конструкция над входом вносит "индустриальную изюминку". Стильным элементом выступает вазон с сухоцветами.

Дорофеева показала свою роскошную гостиную: смотрите видео

Бетонные стены с декоративными круглыми вставками тоже придают простору индустриальному характеру. Темные деревянные напольные покрытия образуют контраст со стенами.

На видео можно увидеть стеклянный журнальный столик с деревянными ножками и стильный диван.

Книжные полки с открытыми и закрытыми секциями, большое количество книг, а также абстрактные картины, которые просто стоят на полу, создают творческую атмосферу.

Большой электронный камин с реалистичной имитацией огня придает тепло и домашний уют. Стильные квадратные светильники на потолке равномерно освещают пространство.

На видео также можно увидеть, что стена с другой стороны комнаты украшена кирпичами и имеет большие окна.

Гостиная Дорофеевой с других ракурсов / Инстаграм звезды

Здесь Дорофеева тоже показывает свое домашнее пространство: смотрите видео

На этих кадрах можно заметить спальню супругов: смотрите видео