Співачка неодноразово ділилася світлинами свого помешкання в Instagram, передає 24 Канал.

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Яка у Дорофеєвої кухня – студія

Квартира зірки має відкрите планування. Кухня у неї поєднана з вітальнею. На тлі цього простору співачка часто позувала, зокрема для реклами.

Дорофеєва рекламує мобільний телефон і показує свою кухню: дивіться відео

Дорофеєва сидить на стільниці / Фото nadyadorofeeva

Кухня співачки / Фото nadyadorofeeva

На відео, а також на двох інших фото, можна помітити, що кухня співачки виконана у чорному кольорі. Також присутні темно-сірі відтінки, що додають приміщенню глибини та елегантності. Стільниця – чорна, ймовірно, з каменю або кварцу, має матове покриття.

Газова плита, каструля та витяжка промовляють про добре продумане кухонне середовище. Холодильник – вбудований у шафи – відповідає принципам мінімалізму.

Кухня не перевантажена деталями. На стіні висить абстрактний малюнок, який робить простір більш живим. Окрему увагу привертає синя ваза з сухоцвітами, яка створює цікавий акцент.

Кухня переходить у вітальню / Фото Інстаграм співачки

Кухня співачки плавно переходить у вітальню. Стіна з дерев'яними панелями додає затишку, а металева конструкція над входом вносить "індустріальну" родзинку. Стильним елементом виступає вазон із сухоцвітами.

Дорофеєва показала свою розкішну вітальню: дивіться відео

Бетонні стіни із декоративними круглими вставками теж надають простору індустріального характеру. Темне дерев'яне підлогове покриття утворює контраст зі стінами.

На відео можна побачити скляний журнальний столик із дерев'яними ніжками та стильний кремовий диван.

Книжкові полиці з відкритими та закритими секціями, велика кількість книг, а також абстрактні картини, які просто стоять на підлозі, створюють творчу атмосферу.

Великий електронний камін із реалістичною імітацією вогню додає тепла й домашнього затишку. Стильні квадратні світильники на стелі рівномірно освітлюють простір.

На відео також можна побачити, що стіна з іншого боку кімнати прикрашена цеглами і має великі вікна.

Вітальня Дорофеєвої з інших ракурсів / Інстаграм зірки

Тут Дорофеєва теж показує свій домашній простір: дивіться відео

На цих кадрах можна помітити спальню подружжя: дивіться відео