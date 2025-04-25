Даян Кітон вміло облаштувала кухню: дизайнери в захваті від стилю декорування

Багато хто обирає саме світлі тони для облаштування кухні. Акторка Даян Кітон не стала виключенням.

Однак вона вміло "обіграла" традиційну білу схему цієї кімнати. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Кухня Даян Кітон

Барвиста кухня Даян Кітон відразу впадає у вічі. Як і багато інших зірок, вона представила кольорові рішення в просторі, але замість традиційних методів, таких як плитка чи фарба, вона обрала яскравий посуд, який найкраще видно через скляні шафи.

Серед дизайнерів завжди актуальне питання, як стилізувати кухонні шафи зі скляним фасадом, враховуючи, що все, що ставиться за цей прозорий фасад, завжди видно. Більшість вирішує зберегти речі "ультраобтічні", використовуючи посуд чи декоративні вази нейтральних кольорів. Проте, Даян Кітон наповнила полиці своїх шаф кольором.

Дизайнери захопленні яскравим стилем декорування Даяни.

Встановлення скляних кухонних шаф – це чудовий спосіб не лише продемонструвати гарне майно, але й додати кольору в кімнату,

– додає Ісфіра Дженсен, генеральний директор і головний дизайнер Jensen & Co. Interiors.

Як пояснює фахівець, поряд із посудом і кухонним приладдям, також можна додати колір за допомогою несподіваних шпалер усередині ваших шаф.

Барвисті тарілки акторки виглядають красиво за скляними кухонними шафами, але вони так само вражають і на відкритих полицях в кімнаті, пропонуючи ще більше можливостей додати яскравості нейтральній кухні.