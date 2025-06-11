5 спалень, басейн і розарії: який на вигляд будинок, де мешкала легендарна Одрі Хепберн

Будинок у районі Брентвуд, збудований у 1930-х роках, який свого часу орендувала зірка кіно Одрі Хепберн, знову з'явився на ринку вперше за три десятиліття. Його виставлено на продаж за 10,895 мільйона доларів.

Точна дата, коли Хепберн там жила, не встановлена. Ймовірно, це десь 1957 рік, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який всередині будинок, де жила Одрі

Побудований у 1939 році, будинок площею 6 000 квадратних футів виконано у стилі георгіанської архітектури. Хоча протягом десятиліть власники вносили деякі зміни, вони зберегли історичний характер будівлі

Серед змін – новий головний люкс на другому поверсі з окремими ванними кімнатами, гардеробними та зонами для перевдягання. Також було оновлено кухню та пральню, видалено стару комору та кімнати для прислуги.

Фасад будинку на Елкінс-роуд прикрашає критий ґанок у південному стилі, який виконує роль великої зони для відпочинку на відкритому повітрі. Тут є камін і вмонтовані стельові обігрівачі на випадок прохолодних вечорів. Поряд – міні-поле для гольфу. Над ґанком – балкон, який тягнеться вздовж усього фасаду.

У будинку 5 спалень і 6 з половиною ванних кімнат, а також дерев'яна бібліотека з каміном та оранжерея у стилі Палм-Біч – з підлогою у зелено-білу клітинку, вбудованим баром і французькими дверима, що ведуть на балкон.

На території будинку є високі живоплоти та розарії, а нижче від басейну – сходи, що ведуть у затінений деревами куточок з доріжками, які виводять на вулицю.

Будинок, де мешкала легендарна Хепберн / Фото Simon Berlyn for Sotheby's International Realty