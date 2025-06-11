Точная дата, когда Хепберн там жила, не установлена. Вероятно, это где-то 1957 год, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Какой внутри дом, где жила Одри

Построенный в 1939 году, дом площадью 6 000 квадратных футов выполнен в стиле георгианской архитектуры. Хотя в течение десятилетий владельцы вносили некоторые изменения, они сохранили исторический характер здания

Среди изменений – новый главный люкс на втором этаже с отдельными ванными комнатами, гардеробными и зонами для переодевания. Также были обновлены кухня и прачечная, удалена старая кладовая и комнаты для прислуги.

Фасад дома на Элкинс-роуд украшает крытое крыльцо в южном стиле, которое выполняет роль большой зоны для отдыха на открытом воздухе. Здесь есть камин и вмонтированные потолочные обогреватели на случай прохладных вечеров. Рядом – мини-поле для гольфа. Над крыльцом – балкон, который тянется вдоль всего фасада.

В доме 5 спален и 6 с половиной ванных комнат, а также деревянная библиотека с камином и оранжерея в стиле Палм-Бич – с полом в зелено-белую клетку, встроенным баром и французской дверью, ведущей на балкон.

На территории дома есть высокие живые изгороди и розарии, а ниже от бассейна – лестница, ведущая в затененный деревьями уголок с дорожками, которые выводят на улицу.

Дом, где жила легендарная Хепберн / Фото Simon Berlyn for Sotheby's International Realty